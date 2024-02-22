На які роботи найважче працевлаштуватись в Україні (інфографіка) — Finance.ua
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На які роботи найважче працевлаштуватись в Україні (інфографіка)

Особисті фінанси
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На які роботи найважче працевлаштуватись в Україні (інфографіка)
На які роботи найважче працевлаштуватись в Україні (інфографіка)
Фактичний рівень безробіття в Україні на кінець 2023 року майже вдвічі перевищив аналогічний показник станом на кінець довоєнного 2021 року.
Зі слів голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, не дивлячись на офіційну статистику, згідно з якою в 2023 році в Україні відбулось скорочення кількості зареєстрованих безробітних, фактичний показник безробіття порівняно з довоєнним 2021 роком виріс майже вдвічі.
Нині найбільші труднощі у працевлаштуванні в Україні виникають у спеціалістів, у сфері яких була проведена комп’ютеризація. Як розповіла в інтерв'ю РБК-Україна в.о. директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник, це пов’язано із прогресом. Наприклад, оператори комп’ютерного набору, адміністратори чи бухгалтери ручного рахування.
На які роботи найважче працевлаштуватись в Україні (інфографіка)
Нагадаємо, розмір допомоги по безробіттю розраховується для кожної людини індивідуально. Під час дії воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати. З 1 січня 2024 року це 7100 грн
Якщо страховий стаж протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить менше ніж сім місяців, допомога призначається у мінімальному розмірі, який на сьогодні становить 1500 грн.
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Раніше ми писали, середня заробітна плата в Україні щомісяця зростає, і зараз вона становить 20 000 грн. Експерти Work. uа зібрали добірку вакансій, на яких роботодавці обіцяють винагороду за працю вищу за 25 000.

Довідка Finance.ua:

Де найнижчий рівень безробіття в ЄС:
  • Чеська Республіка посідає перше місце серед європейських країн за рівнем працевлаштованості населення. Згідно даних статистичної організації Європейської Комісії Eurostat, у Чехії наразі найнижчий рівень безробіття серед країн ЄС.
  • Найнижчий показник безробіттясеред молоді у Німеччині — 5.7%, а Чехія посідає друге місце з показником у 8.5%, близьким до Литви — 8.6% — та Нідерландів — 8.7%.
  • Найвищий рівень безробіття серед молоді в Іспанії — 26.8%, Естонії — 23.5%, Греції — 22.5%, Італії — 22%.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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