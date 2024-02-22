На які роботи найважче працевлаштуватись в Україні (інфографіка) — Finance.ua

На які роботи найважче працевлаштуватись в Україні (інфографіка) Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

На які роботи найважче працевлаштуватись в Україні (інфографіка)

Фактичний рівень безробіття в Україні на кінець 2023 року майже вдвічі перевищив аналогічний показник станом на кінець довоєнного 2021 року.

Зі слів голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, не дивлячись на офіційну статистику, згідно з якою в 2023 році в Україні відбулось скорочення кількості зареєстрованих безробітних, фактичний показник безробіття порівняно з довоєнним 2021 роком виріс майже вдвічі.

Нині найбільші труднощі у працевлаштуванні в Україні виникають у спеціалістів, у сфері яких була проведена комп’ютеризація. Як розповіла в інтерв'ю РБК-Україна в.о. директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник, це пов’язано із прогресом. Наприклад, оператори комп’ютерного набору, адміністратори чи бухгалтери ручного рахування.

Нагадаємо, розмір допомоги по безробіттю розраховується для кожної людини індивідуально. Під час дії воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати. З 1 січня 2024 року це 7100 грн

Якщо страховий стаж протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить менше ніж сім місяців, допомога призначається у мінімальному розмірі, який на сьогодні становить 1500 грн.

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Раніше ми писали , середня заробітна плата в Україні щомісяця зростає, і зараз вона становить 20 000 грн. Експерти Work. uа зібрали добірку вакансій, на яких роботодавці обіцяють винагороду за працю вищу за 25 000.

Довідка Finance.ua:

Де найнижчий рівень безробіття в ЄС:

Чеська Республіка посідає перше місце серед європейських країн за рівнем працевлаштованості населення. Згідно даних статистичної організації Європейської Комісії Eurostat, у Чехії наразі найнижчий рівень безробіття серед країн ЄС.

Найнижчий показник безробіттясеред молоді у Німеччині — 5.7%, а Чехія посідає друге місце з показником у 8.5%, близьким до Литви — 8.6% — та Нідерландів — 8.7%.

Найвищий рівень безробіття серед молоді в Іспанії — 26.8%, Естонії — 23.5%, Греції — 22.5%, Італії — 22%.



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