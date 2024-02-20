Добірка вакансій із зарплатнею від 25 тис. грн — Finance.ua

Добірка вакансій із зарплатнею від 25 тис. грн Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Добірка вакансій із зарплатнею від 25 тис. грн

Середня заробітна плата в Україні щомісяця зростає, і зараз вона становить 20 000 грн.

Експерти Work. us зібрали добірку вакансій, на яких роботодавці обіцяють винагороду за працю вищу за 25 000.

Медіабаінгова компанія HolyAff знаходиться в пошуку фахівця Media Buyer (Facebook), таргетолога в Києві.

Вимоги до кандидата: досвід роботи з Facebook (Meta), аналітичні навички та готовність постійно вдосконалювати свої знання у сферах роботи з Meta, PPC або push-трафіком.

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Роботодавець обіцяє платити за роботу 40 000−70 000 грн, а також % від профіту, надає повну інфраструктуру для заливу та найкращі умови для професійного розвитку.

Гарячу вакансію розмістив «Крот А.О., ФОП» — у Вінниці потрібен водій-міжнародник категорії Е з досвідом роботи вантажним транспортом (не менш як 2 роки). Вказана зарплата — 30 000−60 000 грн.

Компанія забезпечує комфортні умови праці для водіїв-міжнародників і готова взяти на роботу працівників з інвалідністю і створити необхідні умови та надати підтримку.

Зуботехнічна лабораторія DDA із Запоріжжя шукає активного та цілеспрямованого кераміста з досвідом роботи від 2 років на аналогічній посаді.

Від кандидата очікується якісна та чітка робота, уважність до деталей, охайність, порядність, бажання навчатись та комунікабельність.

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Компанія пропонує конкурентну заробітну плату від 50 000 до 80 000 грн, дружню команду, професійне обладнання, офіційне працевлаштування та гнучкий робочий графік.

Сучасне СТО шукає в команду досвідченого та відповідального рихтувальника в Рівному. На цій посаді потрібно виконувати рихтувальні роботи на автомобілях різних марок і моделей, виявляти пошкодження кузова, замінювати деталі, виконувати ремонтні роботи тощо.

Умови роботи: заробітна плата від 40 000 до 60 000 грн на місяць, графік — з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 18:00. Можлива часткова оплата житла.

Агентство нерухомості «Вибір» запрошує на роботу агента з продажу нерухомості, рієлтора. На цій посаді потрібно працювати з базою об'єктів, підбирати об'єкти для покупців, організовувати перегляди й переговори, надавати консультації покупцям.

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Фахівця шукають у Хмельницькому. Досвід у сфері нерухомості вітається, але не обов’язковий. Компанія пропонує можливості для розвитку і підтримку, надає робоче місце в офісі, навчання та заробітну плату у 25 000−50 000 грн.

Лабораторія Dent Line Lab розмістила вакансію зубного техніка, а саме CAD/САМ-дизайнера.

Вимагається:

спеціальна профільна освіта та обов’язковий досвід роботи від 3 років на аналогічній посаді;

навички роботи в програмах ExoCad, 3Shape, Sirona InLab, HyperDent;

уміння працювати з цирконом та протезуванням на імплантах є ключовими.

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Компанія має комфортний офіс в центрі Києва на Подолі, найсучасніше обладнання та якісний матеріал для роботи. Графік роботи — з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 18:00/19:00. Обіцяна зарплата — від 80 000 грн.

Нагадаємо, із січня 2024 року практично в усіх великих містах України роботодавці почали пропонувати вищі зарплати. Найбільше, порівняно з груднем 2023 року, зросли пропозиції в Херсоні — одразу на 1500 гривень, до середніх 22 500 гривень.

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