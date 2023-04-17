Що таке праця домашніх працівників — законопроєкт — Finance.ua

Що таке праця домашніх працівників — законопроєкт Сьогодні 19:13 — Казна та Політика

Що таке праця домашніх працівників — законопроєкт

Верховна Рада України 10 квітня 2023 року прийняла за основу проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників» (законопроєкт № 5695 від 23 червня 2021 року; далі — законопроєкт № 5695). Про це пише Кадровик.

Зараз законопроєкт № 5695 готується на друге читання. Пропонуємо розглянути основні його норми.

Законопроєкт № 5695 розроблено з метою врегулювання питання зайнятості та офіційного працевлаштування домашніх працівників, забезпечення їх соціального захисту, а також зниження рівня незадекларованої праці.

Законопроєкт № 5695 передбачає доповнення Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) новою главою ХІ-А «Регулювання праці домашніх працівників», що складається з шести нових статей (1732-1737), якими визначаються поняття домашньої праці та домашніх працівників, закріплюється правовий статус домашніх працівників та особливості його правового регулювання, визначаються обов’язкові умови трудового договору з домашніми працівниками.

Домашній працівник — це фізична особа, яка займається домашньою працею в рамках трудових відносин з роботодавцем.

Домашня праця — це робота, яка виконується на умовах трудового договору (контракту) з метою обслуговування домогосподарства.

Роботодавцем домашнього працівника вважається фізична особа, яка є одним із членів домогосподарства.

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Стаття 1733 КЗпП передбачає, що домашні працівники користуються усіма трудовими правами та гарантіями, передбаченими законодавством про працю, в тому числі на безпечні та здорові умови праці.

Особливістю укладання трудового договору з домашніми працівниками є те, що він укладається лише в письмовій формі. Питання щодо необхідності ведення первинної облікової документації та трудової книжки домашнього працівника сторони вирішують самостійно.

Домашній працівник допускається до роботи лише після здійснення роботодавцем повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття домашнього працівника на роботу.

Не допускається прийняття на роботу домашніми працівниками осіб, молодше 16 років.

Також цією статтею закріплено гарантії щодо використання праці домашніх працівників при надурочних роботах та передбачено гарантії домашніх працівників при залученні до чергування та при супроводженні членів домашнього господарства на їх відпочинку.

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У статті 1736 КЗпП визначені особливості припинення трудового договору (контракту) з домашніми працівниками. Наприклад, домашній працівник має право негайно розірвати в односторонньому порядку трудовий договір (контракт) з роботодавцем у випадку вчинення щодо нього членами домогосподарства умисних дій, які посягають на честь, гідність або недоторканність особистого життя домашнього працівника.

Про факт та підстави припинення трудового договору (контракту) з домашнім працівником роботодавець письмово повідомляє центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом трьох днів з дня звільнення домашнього працівника.

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