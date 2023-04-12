Зеленський підписав закон про призначення пенсій окремим категоріям населення: що передбачає документ — Finance.ua

Зеленський підписав закон про призначення пенсій окремим категоріям населення: що передбачає документ Вчора 15:02 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про призначення пенсій окремим категоріям населення: що передбачає документ

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, незалежно від строку звернення за пенсією.

«Володимир Зеленський підписав Закон України № 2981-ІХ „Про внесення зміни до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ щодо призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії“, ухвалений Верховною Радою 20 березня 2023 року», — йдеться у документі.

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Зазначається, що документ спрямований на забезпечення реалізації громадянами права на пенсійне забезпечення в умовах воєнного стану.

В ОП нагадали, що громадяни, які досягли пенсійного віку, або стали особами з інвалідністю, або втратили годувальника та проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, зіткнулися з неможливістю призначення пенсії. Вони не можуть безпосередньо звернутися до органів Пенсійного фонду України або подати заяву та підтверджувальні документи через веб-портал електронних послуг ПФУ у зв’язку з відсутністю на окупованих територіях інтернету та українського мобільного зв’язку.

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Закон покликаний урегулювати цю проблему, зокрема передбачивши, що в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування пенсія призначається незалежно від дати звернення.

Відповідно до цього закону пенсія призначатиметься:

за віком — з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;

у зв’язку з інвалідністю — з дня встановлення інвалідності;

у зв’язку з втратою годувальника — з дня, що настає за днем смерті годувальника;

за вислугу років — з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Зазначається, що норми закону поширюються також на громадян, які проживали на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де велися бойові дії, та покинули їх.

Довідка Finance.ua:

у Military Media Center надали роз’яснення, на яку пенсію можуть розраховувати члени родини в разі втрати військовослужбовця-годувальника;

індексацію пенсій пенсіонерам, які працюють, буде проведено в квітні, проте збільшені виплати можна буде отримати в червні;

у Пенсійному фонді України оприлюднили інформацію про те, хто серед українців отримує найвищі пенсії. Зокрема, 15 тисяч гривень у середньому платять колишнім народним депутатам.

Укрінформ За матеріалами:

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