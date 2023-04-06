Результати індексації пенсій українці побачать у червні — ПФУ — Finance.ua
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Результати індексації пенсій українці побачать у червні — ПФУ

Особисті фінанси
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Результати індексації пенсій українці побачать у червні — ПФУ
Результати індексації пенсій українці побачать у червні — ПФУ
Індексацію пенсій пенсіонерам, які працюють, буде проведено в квітні, проте збільшені виплати можна буде отримати в червні.
Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомила директор Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України Олена Охріменко.
«Перерахунок працюючим пенсіонерам пенсій буде здійснено з 1 квітня, як це і передбачено законодавством. Проте проіндексовані виплати вони зможуть отримати лише в червні, разом з доплатою за квітень і травень», — сказала Охріменко.

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Це пов’язано із зміною правил звітності страхувальників про сплату єдиного внеску на обов’язкове пенсійне страхування з щомісячної на щоквартальну.
Як зазначила представниця ПФУ, інформація за перший квартал 2023 року надійде до органів Пенсійного фонду вже у другій половині травня.
Нагадаємо, в Україні з І квітня 2023 року відбудеться щорічний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Пенсіонерам, які здобули право на проведення перерахунку, пенсії перерахують автоматично.

Довідка Finance.ua:

  • за результатами індексації у цьому березні пенсії зросли майже на 20%. Індексація торкнулася 10,5 мільйона українських пенсіонерів;
  • середній розмір підвищення склав майже 600 гривень. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5200 гривень.

Накопичувальна пенсія в Україні: право на гідну старість 👨‍🦳

За матеріалами:
Укрінформ
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