Середній розмір пенсій в Україні вперше перевищив 5 тис. гривень — Finance.ua

Середній розмір пенсій в Україні вперше перевищив 5 тис. гривень Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Середній розмір пенсій в Україні вперше перевищив 5 тис. гривень

З 1 березня нинішнього року понад 10 мільйонів пенсіонерів в Україні одержують збільшені виплати. Середній розмір цього підвищення — 579 грн.

Про це заявила в інтерв’ю Українському Радіо заступниця голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.

Середній розмір пенсій

Ковпашко називає цифру у 10,5 мільйонів людей, яким було підвищено з 1 березня нинішнього року розмір пенсій. Таким чином середній розмір підвищення становив 579 грн 10 коп. В результаті цих перерахунків вперше в Україні середній розмір пенсій склав понад п’ять тисяч грн. А саме 5 219 грн.

Право на перерахунок

Щодо перерахунку виплат, здійсненого 1 квітня нинішнього року пенсіонерам, які працюють, Ковпашко зазначає, що він визначений нормою закону.

«Ті, хто після призначення пенсій продовжував працювати, набував у зв’язку із цим страхового стажу, вони щодва роки мають право на перерахунок. Це не обов’язково ті люди, які набули 24 місяці страхового стажу», — каже заступниця голови правління ПФУ.

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Закон передбачає дві категорії:

1. ті, хто після призначення попереднього перерахунку продовжували працювати і набули 24 і більше місяців страхового стажу;

2. ті, хто продовжували працювати і набули не більше 24 місяців, (наприклад 15, 20 місяців страхового стажу), вони мають право також на перерахунок. Але для них умова дещо інша. Їм такий перерахунок проводиться винятково, якщо після призначення пенсій чи попереднього перерахунку минуло не менше двох 2 років. Це перерахунок по плинності часу.

Підвищення індивідуальне

Розмір підвищення у зв’язку з перерахунком пенсіонерам, які працюють, визначається індивідуально.

«Наприклад, якщо в людини була дуже низька заробітна плата і багато страхового стажу (понад 30 років у жінок і 35 років у чоловіків), то у неї з цим перерахунком може зрости лише доплата за понаднормовий стаж. Якщо ж заробітна плата у людини була достатньо високою, то у неї значно зросте основний розмір пенсії. В результаті таких перерахунків через 2 роки ми бачили підвищення і по 400, 500, 600 грн. Тобто це все суто індивідуальне. Але були і ті, у кого розмір виплати після такого перерахунку зростав на дуже незначну величину. У кожного конкретного пенсіонера своя ситуація», — зазначила чиновниця.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українське радіо За матеріалами:

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