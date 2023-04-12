На одне робоче місце в Україні претендують 5 кандидатів — дослідження — Finance.ua

На одне робоче місце в Україні претендують 5 кандидатів — дослідження Вчора 14:01 — Особисті фінанси

На одне робоче місце в Україні претендують 5 кандидатів — дослідження

Асоціація рітейлерів України та онлайн-платформа з пошуку роботи в Україні robota.ua представили дослідження про те, як змінився попит і пропозиція на ринку праці за майже рік війни.

Зміни на ринку праці в Україні за рік війни

У довоєнний період (з початку і до 23 лютого 2022 року) спостерігалася впевненість гравців ринку у подальшому розвитку.

Ринок рухався вперед і кількість вакансій та резюме на них знаходилася у здоровому балансі. Середня кількість кандидатів на одну вакансію коливалася в межах 1,3-1,6, тобто майже кожен, хто шукав роботу, міг її отримати.

Після початку повномасштабного вторгнення кількість вакансій у всіх сферах вітчизняної економіки скоротилася до 7% від довоєнного рівня. Водночас кількість претендентів на одне місце підскочила удесятеро й становила в середньому 14,4.

Інфографіка: rau.ua

Кількість кандидатів на одну вакансію

На початку квітня конкуренція серед бажаючих знайти роботу збільшилася до максимального рівня — 24,3 претендентів на одне місце.

Хоча саме в квітні 2022-го рекрутери зафіксували тренд на відновлення ринку праці в Україні, який продовжується й досі.

Так, станом на 1 березня 2023 року вже відновилося 59% ринку вакансій. Відповідно лише наприкінці квітня кількість претендентів знизилася до 12,6 на місце. Відповідно влітку 2022-го на одну вакансію претендувало близько 8 кандидатів, а вже у січні 2023 року — тільки 5,2. Тобто лише втричі більше, ніж у мирний час.

Інфографіка: rau.ua

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