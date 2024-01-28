Штучний інтелект поки що не відбере роботу у людей, бо їхня праця дешевша — MIT — Finance.ua
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Штучний інтелект поки що не відбере роботу у людей, бо їхня праця дешевша — MIT

Технології&Авто
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Штучний інтелект поки що не відбере роботу у людей, бо їхня праця дешевша — MIT
Штучний інтелект поки що не відбере роботу у людей, бо їхня праця дешевша — MIT
Штучний інтелект зараз не може замінити більшість робочих місць у спосіб, який був би економічно ефективним.
Такого висновку дійшли фахівці Массачусетського технологічного інституту (MIT), пише Bloomberg.
Спеціалісти провели дослідження, яке називається «За межами впливу штучного інтелекту» (Beyond AI Exposure). Цією працею вони прагнули розвіяти побоювання щодо заміни людей штучним інтелектом у деяких галузях.
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У межах дослідження фахівці змоделювали економічну привабливість автоматизації різних завдань у США. Для цього вони зосередилися на професіях, де використовується комп’ютерний зір — приміром, учителюванні та оцінці нерухомості.
В MIT з’ясували, що в доларовому еквіваленті ефективно замінити можна лише 23% працівників таких професій. В інших випадках люди виконували цю роботу дешевше. Це пов’язано з тим, що системи візуального розпізнавання за допомогою штучного інтелекту дорого встановлювати та експлуатувати.
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Експерти під час аналізу змоделювали також гіпотетичну пекарню. За їхніми словами, пекарі щодня візуально перевіряють інгредієнти для контролю якості, що становить лише 6% їхніх обов’язків. Виявилося, що економія часу та заробітної плати від впровадження камер і системи ШІ все ще далека від вартості такої технологічної модернізації.
За матеріалами:
mezha.media
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