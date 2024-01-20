Штучний інтелект вплине на 40% робочих місць — МВФ Сьогодні 07:18 — Технології&Авто

Штучний інтелект вплине на 40% робочих місць — МВФ

Розвиток технологій може призвести до того, що майже 40% робочих місць в усьому світі будуть заміщені штучним інтелектом.

Про це йдеться в аналізі Міжнародного валютного фонду.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва зазначила, що політики мають звернути увагу на «тривожну тенденцію», щоб «запобігти подальшому розпалюванню соціальної напруги за допомогою технології».

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Аналіз МВФ передбачає, що штучний інтелект, ймовірно, вплине приблизно на 60% робочих місць у розвинутих економіках і на 26% - у країнах з низьким рівнем доходу.

У половині випадків працівники можуть розраховувати на користь від інтеграції штучного інтелекту, тоді як в інших ситуаціях ШІ виконуватиме завдання замість людей, знизивши попит на робочу силу.

За словами Георгієвої, багато країн не мають інфраструктури або кваліфікованої робочої сили, щоб скористатися перевагами ШІ, тому ця технологія може погіршити нерівність між націями.

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Георгієва також вказала на можливості для збільшення виробництва та доходів у всьому світі завдяки використанню ШІ.

Нагадаємо, згідно з дослідженням Європейського центрального банку, у вибірці із 16 європейських країн частка зайнятості в секторах, схильних до впливу ШІ, збільшилася, при цьому робочі місця з низькою та середньою кваліфікацією практично не постраждали, а висококваліфіковані посади отримали найбільший приріст. Водночас Європейський центробанк відзначив «нейтральний або трохи негативний вплив» на заробітні плати й заявив, що він може збільшитися.

Економічна Правда За матеріалами:

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