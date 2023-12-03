Штучний інтелект поки створює, а не знищує робочі місця — дослідження ЄЦБ Сьогодні 05:25 — Технології&Авто

Штучний інтелект поки створює, а не знищує робочі місця — дослідження ЄЦБ

Згідно з дослідженням Європейського центрального банку (ЄЦБ), у вибірці із 16 європейських країн частка зайнятості в секторах, схильних до впливу ШІ, збільшилася, при цьому робочі місця з низькою та середньою кваліфікацією практично не постраждали, а висококваліфіковані посади отримали найбільший приріст.

Про це пише Forbes.

Водночас Європейський центробанк відзначив «нейтральний або трохи негативний вплив» на заробітні плати й заявив, що він може збільшитися.

Читайте також: Як заробити за допомогою штучного інтелекту

У банку додали, що технології з використанням штучного інтелекту продовжують розроблятися та впроваджуватися. Більшу частину їхнього впливу на зайнятість і заробітну плату — і, отже, на економічне зростання та рівність — буде видно згодом.

Нагадаємо, в наступні 10 років штучний інтелект може дозволити перейти на чотириденний тиждень мільйонам людей без втрати зарплати.

Американський підприємець та один із засновників компанії Microsoft вважає , що технології штучного інтелекту дозволять людям перейти на триденний робочий тиждень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.