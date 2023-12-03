Штучний інтелект поки створює, а не знищує робочі місця — дослідження ЄЦБ
Згідно з дослідженням Європейського центрального банку (ЄЦБ), у вибірці із 16 європейських країн частка зайнятості в секторах, схильних до впливу ШІ, збільшилася, при цьому робочі місця з низькою та середньою кваліфікацією практично не постраждали, а висококваліфіковані посади отримали найбільший приріст.
Про це пише Forbes.
Водночас Європейський центробанк відзначив «нейтральний або трохи негативний вплив» на заробітні плати й заявив, що він може збільшитися.
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У банку додали, що технології з використанням штучного інтелекту продовжують розроблятися та впроваджуватися. Більшу частину їхнього впливу на зайнятість і заробітну плату — і, отже, на економічне зростання та рівність — буде видно згодом.
Нагадаємо, в наступні 10 років штучний інтелект може дозволити перейти на чотириденний тиждень мільйонам людей без втрати зарплати.
Американський підприємець та один із засновників компанії Microsoft вважає, що технології штучного інтелекту дозволять людям перейти на триденний робочий тиждень.
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