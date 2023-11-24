Штучний інтелект дозволить людям виходити на роботу тричі на тиждень — Білл Гейтс Вчора 18:39 — Технології&Авто

Штучний інтелект дозволить людям виходити на роботу тричі на тиждень — Білл Гейтс

Американський підприємець та один із засновників компанії Microsoft вважає, що технології штучного інтелекту дозволять людям перейти на триденний робочий тиждень. Такою думкою він поділився в подкасті What Now?, пише Business Insider.

На думку Гейтса, завдяки ШІ колись може настати час, де людям «не доведеться працювати так багато».

Може існувати світ, де «машини можуть виготовляти всю їжу та інше», тож людям не потрібно працювати більше трьох-п'яти днів на тиждень, щоб заробити прожитковий мінімум.

Раніше Гейтс уже публікував власні думки щодо потенційної загрози штучного інтелекту.

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«Я не думаю, що вплив штучного інтелекту буде таким драматичним, як промислова революція, але він точно буде таким же великим, як поява ПК. Програми для обробки текстів не позбавили офісної роботи, але назавжди змінили її», — писав Гейтс.

Навесні 2023 року Білл Гейтс коментував лист із закликом узяти паузу в розробці потужніших систем, через «потенційні ризики для суспільства та людства», який підписали лідери та дослідники ШІ після презентації проєкту OpenAI GPT-4. На його думку, заклики призупинити розвиток штучного інтелекту не вирішать проблему, треба вирішувати складні моменти, але «очевидно, що ШІ приносить величезну користь».

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Нагадуємо, що напередодні звільнення Сема Альтмана з посади СЕО OpenAI дослідники компанії надіслали раді директорів листа із попередженням про «потужне відкриття в галузі штучного інтелекту, яке може загрожувати людству».

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