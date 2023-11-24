ШІ може допомогти перейти на чотириденний робочий тиждень без втрати зарплати — Finance.ua

ШІ може допомогти перейти на чотириденний робочий тиждень без втрати зарплати Вчора 16:10 — Технології&Авто

ШІ може допомогти перейти на чотириденний робочий тиждень без втрати зарплати

У наступні 10 років штучний інтелект може дозволити перейти на чотириденний тиждень мільйонам людей без втрати зарплати, повідомляє Autonomy у дослідженні, яке проводили в Британії.

Згідно з даними, у Великій Британії завдяки впровадженню великих мовних моделей, таких як ChatGPT, у робочий процес, нормою повної зайнятості міг би стати 32-годинний чотириденний робочий тиждень (замість 40-годинного п’ятиденного).

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Такого результату можна було б досягти у найближче десятиліття для 28% робітників у країні (близько 8,8 млн). Ще 27,9 млн працівників могли б завдяки цьому скоротити свій робочий час на 10%. Водночас ефективність праці та рівень її оплати були б збережені. Найбільший потенціал щодо скорочення робочого часу, згідно з аналізом Autonomy, показали органи місцевої влади міст Великої Британії, включно з Лондоном.

Також Autonomy провела аналогічне дослідження в США, яке показало, що 128 млн працівників (71% робочої сили країни), можуть скоротити робочий день щонайменше на 10% завдяки ШІ-технологіям. В окремих штатах, як Массачусетс, Юта та Вашингтон, понад чверть працівників могли б перейти на чотириденний робочий день завдяки використанню великих мовних моделей.

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Впровадження великих мовних моделей, на думку дослідників, дозволило б розширити ролі працівників, звільнити більше їхнього часу. Крім цього, це могло б допомогти уникнути масового безробіття та зменшити поширені психічні та фізичні захворювання.

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