Білл Гейтс пояснив, як штучний інтелект змінить життя через 5 років — Finance.ua

Білл Гейтс пояснив, як штучний інтелект змінить життя через 5 років Сьогодні 18:21 — Технології&Авто

Білл Гейтс пояснив, як штучний інтелект змінить життя через 5 років

У найближчі п’ять років технологія штучного інтелекту стане революційною для всіх, оскільки полегшить життя кожної людини.

Про це заявив засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс у Давосі на Всесвітньому економічному форумі, повідомляє CNN.

Він підкреслив, що з кожною новою технологією приходить страх, а потім нові можливості.

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Так, Гейтс не поділяє точку зору, що розвиток штучного інтелекту призведе до ліквідації мільйонів робочих місць по всьому світу.

«Як це було з продуктивністю сільського господарства в 1900 році, люди думали: „Гей, що люди будуть робити?“ Насправді було створено безліч нових речей, безліч нових категорій робочих місць, і ми живемо набагато краще, ніж коли всі займалися сільським господарством. Це буде схоже на те», — сказав Гейтс.

Гейтс прогнозує, що штучний інтелект полегшить життя кожної людини, зокрема, він вказав на допомогу лікарям в оформленні документів, які «є частиною роботи, яка їм не подобається, але ми можемо зробити її дуже ефективною».

За його словами, впровадження цієї технології у сферу освіти або медицини буде «просто фантастичним».

Доступ до штучного інтелекту буде здійснюватися «через телефон або ПК, який у вас уже є, через інтернет, який у вас уже є», каже Гейтс.

«Мета Фонду Гейтса — зробити так, щоб затримка між отриманням користі людьми в бідних країнах і отриманням її багатими країнами була дуже короткою», — сказав Гейтс.

Економічна Правда За матеріалами:

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