Давос-2024: головне з Всесвітнього економічного форуму (оновлюється) — Finance.ua

Давос-2024: головне з Всесвітнього економічного форуму (оновлюється) Сьогодні 14:10

Давос-2024: головне з Всесвітнього економічного форуму (оновлюється)

У понеділок, 15 січня, у швейцарському місті Давос стартував Всесвітній економічний форум (WEF).

Про подію. Це вже 54-та щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму, який триватиме до 19 січня. Цьогоріч спікерів та відвідувачів заходу об'єднала тема «Відновлення довіри», необхідна для того, аби зосередитися на фундаментальних принципах довіри, включаючи прозорість, послідовність і підзвітність.

Як зазначається у пресрелізі, у WEF братимуть участь понад 100 представників урядів з усього світу, всіх основних міжнародних організацій, 1 000 компаній-партнерів Форуму, а також лідери громадянського суспільства, провідні експерти, молодь, соціальні підприємці та ЗМІ.

Програма форуму складатиметься з чотирьох взаємопов'язаних пріоритетів: «Досягнення безпеки та співпраці в розколотому світі», «Створення зростання та робочих місць для нової ери», «Штучний інтелект як рушійна сила економіки та суспільства» та «Довгострокова стратегія щодо клімату, природи та енергії».

Про що ж говорять у Давосі цього року?

Finance.ua зібрав головні новини, зокрема про Україну та її економіку, які прозвучали під час Всесвітнього економічного форуму-2024.

Прогнози щодо світової економіки. Темпи зростання світової економіки Темпи зростання світової економіки сповільняться в 2024 році — так вважають більш ніж половина (56%) головних економістів компаній, опитаних у рамках Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі. Решта респондентів очікує збереження темпів зростання світового ВВП на рівні 2023 року або їх прискорення.

П’ять найбагатших людей подвоїли статки, а п’ять мільярдів людей стали біднішими. З 2020 року сукупний статок п’яти найбагатших людей світу З 2020 року сукупний статок п’яти найбагатших людей світу збільшився більш ніж удвічі й склав 869 млрд доларів. Йдеться про генерального директора Tesla Ілона Маска, голови LVMH Бернара Арно, Джеффа Безоса з Amazon, співзасновника Oracle Ларрі Еллісона та інвестора Уоррена Баффета. Водночас, згідно зі звітом, п’ять мільярдів людей стали біднішими.

Представлена Формула миру в Україні. У Давосі відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики. На ній були представлені понад 80 держав і міжнародних організацій. Саме там У Давосі відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики. На ній були представлені понад 80 держав і міжнародних організацій. Саме там презентували ще п’ять пунктів Формули миру в Україні.

До слова, Україна ініціювала створення Міжнародної робочої групи для напрацювання механізму виведення російських військ з українських територій. Її у Давосі представив міністр оборони України Рустем Умєров.

Єврокомісія застерегла від послаблення підтримки України. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн застерегла Захід від послаблення підтримки України зброєю та фінансами. За її словами, Захід не повинен відмовлятися від постачання Україні зброї та грошей, якщо він хоче, щоб Київ досяг успіху у війні проти росії.

Головні глобальні ризики. Цього року «дезінформація та дезінформування» посіли Цього року «дезінформація та дезінформування» посіли перше місце серед загроз , з якими зіткнеться світова економіка у короткостроковій перспективі. Побоювання щодо здоров’я планети домінують у прогнозах на найближче десятиліття, і ця тенденція вже простежувалася у попередніх опитуваннях.

Зеленський запросив великий бізнес інвестувати й відновлювати Україну. Президент України на полях щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі взяв участь у зустрічі «Керівники великого бізнесу — Україні». Він Президент України на полях щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі взяв участь у зустрічі «Керівники великого бізнесу — Україні». Він запросив представників бізнесу інвестувати в Україну та брати участь у її відновленні.

Президент у межах свого візиту на ВЕФ зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом й обговорив ситуацію на полі бою. Сторони також обговорили інші оборонні потреби України.

А на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном Володимир Зеленський обговорив подальшу оборонну співпрацю із США.



Також у Давосі глава Української держави та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн домовилися про початок скринінгу українського законодавства, що є черговим кроком на шляху до відкриття переговорів щодо членства України у Євросоюзі.

Презентація Мінцифри у Давосі. На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Міністерство цифрової трансформації України На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Міністерство цифрової трансформації України презентувало свої цифрові реформи, зокрема електронні акцизи та розмитнення автомобілів через додаток «Дія».

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