У Давосі назвали головні глобальні ризики — Finance.ua

У Давосі назвали головні глобальні ризики Сьогодні 18:32

У Давосі назвали головні глобальні ризики

15 січня у швейцарському Давосі розпочав роботу Всесвітній економічний форум (ВЕФ) 2024 року. Традиційно напередодні ВЕФ його організатори опитують близько 1500 фахівців з ризиків, політиків та бізнес-лідерів, намагаючись з’ясувати, що є найбільшою небезпекою для світу в найближчі роки.

Цього року «дезінформація та дезінформування» посіли перше місце серед загроз, з якими зіткнеться світова економіка у короткостроковій перспективі. Побоювання щодо здоров’я планети домінують у прогнозах на найближче десятиліття, і ця тенденція вже простежувалася у попередніх опитуваннях.

Цього року понад 3 млрд осіб візьмуть участь у голосуваннях на різних виборах. Причому у США, Індії, Індонезії, Євросоюзі та, можливо, у Великій Британії відбудуться найважливіші вибори. У доповіді розглядається питання про те, як економіки, затиснуті високою вартістю позикових коштів після інфляційного шоку, який трапляється раз у покоління, якраз під час проведення великих виборів, можуть створити токсичне тло для світу в найближчі місяці.

«Коли ці дві речі збираються — економічні труднощі, з якими стикаються багато людей, і зростання синтетичного контенту у поєднанні з роком виборів, коли люди приймають рішення про те, хто керуватиме ними, — все це може стати дуже потужною горючою сумішшю», — сказала Саадія Західі, керуючий директор ВЕФ.

Зведення фальшивих новин у ранг небезпеки, що викликає найбільше занепокоєння у людей, що вирушають до Давосу, наголошує, що політика ризикує стати домінуючою на зустрічі в горах. Як відновити довіру — ось тема, з якою стикаються лідери та керівники, пише Bloomberg. На думку ВЕФ, широке поширення дезінформації може підірвати легітимність новообраних урядів, спричинити бурхливі протести і, можливо, навіть тероризм.

«Якщо деякі з цих поглядів почнуть поширюватися на різні уявлення про реальність, коли справа стосується здоров’я, коли йдеться про те, що люди думають про освіту, що люди думають про конкретних людей, хто тоді стане володарем істини?» — Сказала Західі.

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У найближче десятиліття справи не кращі. Дві третини респондентів очікують на появу багатополярного або фрагментованого світового порядку в цьому часовому горизонті, в якому середні та великі держави встановлюватимуть і забезпечуватимуть дотримання правил і норм. Чотири із п’яти найбільших проблем пов’язані зі зміною клімату.

Близько 30% респондентів вважають, що ймовірність глобальних катастроф зросте протягом найближчих 24 місяців, і майже дві третини опитаних передбачають такий сценарій у найближче десятиліття.

«У найближчі 10 років прогноз дуже змінився у бік погіршення», — вважає Західі.

Результати опитування «свідчать про переважно негативний прогноз для світу в короткостроковій перспективі, який, як очікується, погіршуватиметься у довгостроковій перспективі, — йдеться у повідомленні ВЕФ. — На тлі системних змін у динаміці глобальної влади, кліматі, технологіях та демографії глобальні ризики доводять адаптаційні можливості світу до краю».

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