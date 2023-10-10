МВФ оновив прогноз зростання світової економіки на 2023−2024 роки (інфографіка) — Finance.ua

МВФ оновив прогноз зростання світової економіки на 2023−2024 роки (інфографіка) Сьогодні 19:02 — Світ

МВФ оновив прогноз зростання світової економіки на 2023−2024 роки (інфографіка)

Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання світової економіки у 2023 році на рівні 3,0%. Прогноз зростання ВВП у 2024 році погіршено на 0,1 в.п. до 2,9%.

Про це повідомляє World Economic Outlook (жовтень 2023 року).

«Базовий прогноз передбачає уповільнення темпів зростання світової економіки з 3,5% у 2022 році до 3,0% у 2023 році та 2,9% у 2024 році, що значно нижче за історичний середній показник (2000−2019 роки) у 3,8%», — йдеться у повідомленні.

Очікується, що в країнах з розвиненою економікою цей показник уповільниться з 2,6% у 2022 році до 1,5% у 2023 році та 1,4% у 2024 році, оскільки посилення політики починає впливати негативно.

Прогнозується, що в країнах з ринком, що формується, і країнах, що розвиваються, відбудеться помірне зниження темпів зростання з 4,1% у 2022 році до 4,0% як у 2023, так і у 2024 році.

Як зазначив П'єр-Олів'є Гурінша, директор Дослідницького департаменту МВФ, світова економіка продовжує відновлюватися після пандемії, вторгнення росії в Україну та кризи вартості життя.

«Озираючись назад, можна сказати, що стійкість була вражаючою. Незважаючи на руйнування війною енергетичних та продовольчих ринків та безпрецедентне посилення грошово-кредитної політики для боротьби з інфляцією, що тривала десятиліттями, економічна активність сповільнилася, але не зупинилася», — сказав він.

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Попри це, зростання залишається повільним і нерівномірним, а відмінності збільшуються. «Світова економіка кульгає, а не мчить», — додав Гурінша.

За його словами, загальна інфляція продовжує сповільнюватися: з 9,2 відсотка у 2022 році у річному обчисленні до 5,9 відсотка цього року та 4,8 відсотка у 2024 році.

«В результаті прогнози дедалі більше відповідають сценарію м’якої посадки, знижуючи інфляцію без серйозного спаду економічної активності, особливо у Сполучених Штатах», — сказав директор Дослідницького департаменту МВФ.



Прогнози для України

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання економіки України на 2% у 2023 році. Раніше МВФ очікував на зростання валового внутрішнього продукту України не більше ніж на 1%.

МВФ очікує, що економіка України зросте на 3,2% 2024 року, а у 2025 році зростання прискориться до 6,5%. Також за прогнозом МВФ, середньорічна інфляція в Україні 2023 року становитиме 17,7%, а 2024 року сповільниться до 13,0%.

Довідка Finance.ua:

раніше глава Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка продемонструвала стійкість до низки негативних потрясінь — пандемії, війни, кліматичних явищ і кризи вартості життя. Відновлення після цих потрясінь продовжується, але повільно та нерівномірно;

за даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України за 2022 рік становило 29,1%;

Кабінет міністрів прогнозує, що зростання економіки України прискориться у 2024 році до 5,0% порівняно з 2,8% цього року;



ЄБРР прогнозує зростання економіки України у 2023 році на 1% та на 3% у 2024 році;

Світовий банк прогнозує зростання економіки України на 3,5% у 2023 році та на 4,0% у 2024 році.



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