Більшість економістів очікують ослаблення світової економіки у 2024 році - опитування — Finance.ua
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Більшість економістів очікують ослаблення світової економіки у 2024 році - опитування

Світ
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Більшість економістів очікують ослаблення світової економіки у 2024 році - опитування
Більшість економістів очікують ослаблення світової економіки у 2024 році - опитування
Темпи зростання світової економіки сповільняться в 2024 році, вважають більше половини (56%) головних економістів компаній, опитаних у рамках Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі.
Решта респондентів очікує збереження темпів зростання світового ВВП на рівні 2023 року або їх прискорення.
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За оцінками Міжнародного валютного фонду, глобальна економіка зросте на 2,9% у 2024 році після зростання на 3% у 2023 році.
Найбільший песимізм економісти відчувають щодо Європи — три чверті опитаних (77%) вважають, що зростання в регіоні буде слабким або дуже слабким. Тим часом у Південній Азії помірного або сильного зростання очікують 93% респондентів, у Східній Азії - 86%.
Темпи зростання ВВП США варіюватимуться від помірних до сильних, вважають 56% опитаних головних економістів. Ще у вересні відсоток становив 78%. Водночас лише 13% очікують високої інфляції в Штатах і Європі.
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«На світову економіку знову очікує випробування цього року, — зазначила керуючий директор ВЕФ Саадія Західі. — Світова інфляція слабшає, проте зростання економіки буксує, фінансові умови залишаються жорсткими, напруженість посилюється, а нерівність збільшується, що наголошує на нагальній потребі в міжнародній співпраці для створення умов для сталого та інклюзивного економічного зростання».
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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