Економічні очікування українців погіршилися: чого побоюються у 2024 році — Finance.ua
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Економічні очікування українців погіршилися: чого побоюються у 2024 році

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Економічні очікування українців погіршилися: чого побоюються у 2024 році
Економічні очікування українців погіршилися: чого побоюються у 2024 році
У грудні 2023 року Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 3,8 пунктів та становить 77,1 п. Суттєво зменшився індекс очікуваного розвитку економіки впродовж п’яти років.
Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.
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У грудні показник індексу очікуваної динаміки безробіття залишився на рівні попереднього місяця і складає 122 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 2,2 п. та складає 182,1. Індекс девальваційних очікувань зменшився на 0,3 п. та складає 150,2 п.
Економічні очікування українців погіршилися: чого побоюються у 2024 році
«Зимовий період розпочинається із негативної динаміки по усім ключовим показникам споживчих настроїв. Незважаючи на той факт, що поточне становище населення України без суттєвих змін, економічні очікування та споживчі настрої загалом показують негативну динаміку. В найбільшій мірі це стосується середньострокових економічних очікувань (впродовж найближчих 5 років) — відповідний індекс зменшився на 13,2 пункти», — коментують аналітики Info Sapiens.
Економічні очікування українців погіршилися: чого побоюються у 2024 році

Індекс споживчих настроїв

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.
Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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