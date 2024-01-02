Бізнес суттєво погіршив очікування наприкінці 2023 року — Finance.ua

Бізнес суттєво погіршив очікування наприкінці 2023 року Сьогодні 17:41 — Фондовий ринок

Бізнес суттєво погіршив очікування наприкінці 2023 року

У грудні бізнес погіршив оцінки поточних результатів та перспектив своєї діяльності. Невизначеність із тривалістю бойових дій, ризики неритмічності надходжень і недостатності обсягів міжнародної допомоги, зростання витрат на логістику через блокування кордону, високі ціни на пальне, звуження інвестиційного попиту, брак кваліфікованих кадрів та послаблення попиту негативно вплинули на оцінки підприємств усіх секторів, що беруть участь у щомісячних опитуваннях.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за винятком вимушеної перерви в березні-травні 2022 року. У грудні 2023 року ІОДА знизився до 45.7 з 49.1 у листопаді.

Підприємства торгівлі після дев’яти місяців поспіль позитивних очікувань погіршили оцінки своєї ділової активності унаслідок скорочення обсягу імпорту товарів через блокування кордону та зниження купівельної спроможності населення: секторальний індекс у грудні знизився до 46.9 з 50.9 у листопаді.

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Торговельні компанії очікували на зменшення обсягів товарообороту та закупівлі товарів для продажу, водночас поліпшили оцінки щодо залишків товарів для продажу.

Респонденти прогнозували зниження темпів здорожчання вартості товарів, закуплених для продажу, а також були налаштовані на подальше зменшення торговельної маржі.

Підприємства промисловості другий місяць поспіль прогнозували погіршення результатів своєї економічної діяльності, зважаючи на зменшення обсягів експортно-імпортних операцій, зростання витрат на логістику через блокування кордону та високі ціни на пальне: секторальний індекс у грудні знизився до 46.9 (у листопаді - 49.2).

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Респонденти продовжували очікувати збільшення, хоча й нижчими темпами, обсягів виготовленої продукції, натомість прогнозували зменшення запасів сировини та матеріалів і обсягів нових замовлень на продукцію.

Оцінки щодо залишків готової продукції погіршилися, крім того, посилилися негативні оцінки щодо обсягів нових експортних замовлень на продукцію, а також обсягів незавершеного виробництва.

Підприємства сфери послуг посилили негативні оцінки результатів своєї поточної діяльності, зважаючи на логістичні труднощі з перетином кордону, високі ціни на пальне та слабкий попит: секторальний індекс становив 44.0 порівняно з 48.4 у листопаді.

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На відміну від попереднього місяця, учасники опитування очікували зменшення обсягу наданих послуг та обсягу послуг у процесі виконання, а також прогнозували подальше скорочення обсягу нових замовлень.

Підприємства будівництва дещо пом’якшили, але втретє поспіль надали найпесимістичніші серед інших секторів оцінки економічних результатів своєї діяльності, зважаючи на сезонне падіння економічної активності, звуження інвестиційного попиту та брак кваліфікованих кадрів: секторальний індекс становив 42.1 (у листопаді - 40.6).

Респонденти зберегли очікування щодо зменшення, хоч і нижчими темпами, обсягів будівництва, закупівлі сировини та матеріалів, а також і надалі прогнозували скорочення обсягу нових замовлень. Будівельники посилили негативні оцінки щодо закупівлі та підвищення вартості послуг підрядників, водночас дещо пом’якшили песимістичні прогнози щодо їх доступності.

Усі учасники опитування, крім підприємств промисловості, прогнозували сповільнення темпів зростання закупівельних цін, а також цін / тарифів на власну продукцію / послуги.



На тлі сезонного сповільнення активності на ринку праці оцінки щодо зайнятості були неоднорідними. Керівники підприємств більшості секторів продовжували очікувати скорочення загальної чисельності працівників, найбільше — в секторі будівництва. Натомість підприємства торгівлі після двох місяців негативних очікувань були налаштовані на збільшення чисельності працівників.

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