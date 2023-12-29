Нацбанк пом’якшив низку валютних обмежень для населення та бізнесу — Finance.ua

Нацбанк пом’якшив низку валютних обмежень для населення та бізнесу Сьогодні 12:01 — Валюта

Нацбанк пом’якшив низку валютних обмежень для населення та бізнесу

Національний банк з 29 грудня пом’якшує низку обмежень для населення та бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба регулятор.

Як зазначається, це необхідно, щоб спростити отримання грошової допомоги українцями, збільшити можливості для експорту та імпорту електроенергії, а також забезпечити дотримання прав іноземців щодо медичного обслуговування в Україні.

Що змінюється з 29 грудня 2023 року

1. Надавачі платіжних послуг матимуть змогу на підставі Довідки про подання документів для оформлення паспорта громадянина України виплачувати грошову допомогу від міжнародних гуманітарних організацій та інших неурядових установ українцям, які постраждали внаслідок повномасштабної війни.

Зміни стосуються виплат готівкою в національній валюті України.

Раніше отримати допомогу, що надійшла фізичній особі, можна було лише на підставі паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та може бути використаний для укладення правочинів на території України;

2. Надано можливість українському оператору системи передачі електричної енергії (НЕК «Укренерго») перераховувати кошти на користь європейського офісу з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів «Joint Allocation Office» (JAO) за проведення спільного скоординованого розподілу пропускної спроможності.

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Відповідні зміни сприятимуть забезпеченню імпорту електроенергії в достатній кількості в разі пошкодження енергетичної інфраструктури України внаслідок атак з боку росії, а також експорту електроенергії в разі її профіциту в Україні.

3. Доповнено перелік виключень із заборони на проведення видаткових операцій за рахунками резидентів рф та рб, які на законних підставах перебувають на території України, операціями з оплати медичних послуг у закладах охорони здоров’я.

Довідка Finance.ua:

раніше голова НБУ Андрій Пишний заявляв, що Національний банк України зробить подальші кроки для скасування обмежень на валютному ринку, якщо ситуація з курсом долара до гривні та цінами буде стабільною. На рішення також вплине збереження міжнародної допомоги;

НБУ розширив перелік підозрілих ознак, за яких банки можуть відмовити у проведенні валютної операції;



голова Асоціації українських банків Андрій Дубас повідомив, що в 2023 році відбулося зміцнення гривні, оскільки курсом валют фактично керує ринок.



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