У Асоціації українських банків пояснили причини зміцнення гривні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Асоціації українських банків пояснили причини зміцнення гривні

Валюта
140
У Асоціації українських банків пояснили причини зміцнення гривні
У Асоціації українських банків пояснили причини зміцнення гривні
У 2023 році відбулося зміцнення гривні, оскільки курсом валют фактично керує ринок.
Про це заявив голова Асоціації українських банків Андрій Дубас в ефірі Українського радіо.
За його словами, зміцнення гривні відбулося: «Ми фактично відійшли наприкінці 2023 року від фіксованого курсу, тобто Національний банк змінив свою політику і перейшов до курсу керованої гнучкості. Тобто фактично ринок керує курсом, але Національний банк гасить піки».
Читайте також
Він нагадав, що готівковий долар США торік у цей час коштував понад 42 гривні. Зараз його вартість коливається в межах 37−38 гривень.
Дубас зазначив, що відбулася стабілізація ситуації: 2022 рік, коли на нас напала росія, був роком шоку і екстреним «гасінням пожеж». У 2023 році ми вже розуміли, що війна не закінчиться швидко, ми адаптувалися і почали переорієнтовувати процеси.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

На його думку, 2024-й стане роком, який «виходить на траєкторію динаміки позитивних моментів» у розумінні збільшення ВВП та поступового зростання економіки.
Стосовно того, що держбюджет на 2024 рік розраховувався із курсу 40,70 грн за долар, голова АУБ зауважив: це не означає, що курс обов’язково підніметься до цього рівня.
За словами експерта, до початку повномасштабного вторгнення зовнішніми чинниками, які впливали на українську економіку і на гривню, були ціни на товари основної групи, які Україна продавала або купувала за кордоном.
Читайте також
Нині в умовах війни теж є зовнішні чинники, але вони пов’язані дещо з іншими речами. Насамперед, це зовнішня допомога. Адже понад 50% нашого державного бюджету сформовані за рахунок підтримки партнерів.
За словами Дубаса, сьогодні українська влада має достатньо резервів, які дозволяють планувати свою політику в середньостроковій перспективі.
Він також відзначив, що вже 7−8 місяців поспіль спостерігається зростання обсягу коштів громадян у банківській системі.
Читайте також
Попит на готівковий долар зараз невисокий, зауважив він. Водночас те, що місяць тому Нацбанк вийшов з ініціативою зняття обмежень для населення щодо купівлі готівкових доларів у банках, на думку Дубаса, є промовистим показником: «Валютні пом’якшення дійсно відбуваються, і це підкреслює, що в банках є достатній обсяг готівкової іноземної валюти».
Нагадаємо, голова НБУ Андрій Пишний повідомляв, що банківська система входить у 2024 рік у гарній формі. Банки безперебійно працюють, нарощують кредитування бізнесу та населення.
Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто стежить за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події. Отримуйте щопонеділка найважливіші оновлення за тиждень у світі валют, ексклюзивні фінансові поради та прогнози по курсах на прийдешній тиждень безпосередньо на вашу поштову скриньку!
За матеріалами:
Українська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.