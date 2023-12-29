У Асоціації українських банків пояснили причини зміцнення гривні — Finance.ua

У Асоціації українських банків пояснили причини зміцнення гривні Сьогодні 10:01 — Валюта

У Асоціації українських банків пояснили причини зміцнення гривні

У 2023 році відбулося зміцнення гривні, оскільки курсом валют фактично керує ринок.

Про це заявив голова Асоціації українських банків Андрій Дубас в ефірі Українського радіо

За його словами, зміцнення гривні відбулося: «Ми фактично відійшли наприкінці 2023 року від фіксованого курсу, тобто Національний банк змінив свою політику і перейшов до курсу керованої гнучкості. Тобто фактично ринок керує курсом, але Національний банк гасить піки».

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Він нагадав, що готівковий долар США торік у цей час коштував понад 42 гривні. Зараз його вартість коливається в межах 37−38 гривень.

Дубас зазначив, що відбулася стабілізація ситуації: 2022 рік, коли на нас напала росія, був роком шоку і екстреним «гасінням пожеж». У 2023 році ми вже розуміли, що війна не закінчиться швидко, ми адаптувалися і почали переорієнтовувати процеси.

На його думку, 2024-й стане роком, який «виходить на траєкторію динаміки позитивних моментів» у розумінні збільшення ВВП та поступового зростання економіки.

Стосовно того, що держбюджет на 2024 рік розраховувався із курсу 40,70 грн за долар, голова АУБ зауважив: це не означає, що курс обов’язково підніметься до цього рівня.

За словами експерта, до початку повномасштабного вторгнення зовнішніми чинниками, які впливали на українську економіку і на гривню, були ціни на товари основної групи, які Україна продавала або купувала за кордоном.

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Нині в умовах війни теж є зовнішні чинники, але вони пов’язані дещо з іншими речами. Насамперед, це зовнішня допомога. Адже понад 50% нашого державного бюджету сформовані за рахунок підтримки партнерів.

За словами Дубаса, сьогодні українська влада має достатньо резервів, які дозволяють планувати свою політику в середньостроковій перспективі.

Він також відзначив, що вже 7−8 місяців поспіль спостерігається зростання обсягу коштів громадян у банківській системі.

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Попит на готівковий долар зараз невисокий, зауважив він. Водночас те, що місяць тому Нацбанк вийшов з ініціативою зняття обмежень для населення щодо купівлі готівкових доларів у банках, на думку Дубаса, є промовистим показником: «Валютні пом’якшення дійсно відбуваються, і це підкреслює, що в банках є достатній обсяг готівкової іноземної валюти».

Нагадаємо, голова НБУ Андрій Пишний повідомляв , що банківська система входить у 2024 рік у гарній формі. Банки безперебійно працюють, нарощують кредитування бізнесу та населення.

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Українська правда За матеріалами:

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