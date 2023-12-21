Від чого залежить курс долара та яким він буде найближчим часом: прогноз до кінця року — Finance.ua

Від чого залежить курс долара та яким він буде найближчим часом: прогноз до кінця року Сьогодні 11:02 — Валюта

Від чого залежить курс долара та яким він буде найближчим часом: прогноз до кінця року

Наразі готівковий валютний ринок в Україні майже повністю залежить від міжбанку. Міжбанківський курс є основою для курсоутворення з додаванням незначної комісії фінустанов.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

«Така ситуація збережеться і в перспективі наступних тижнів», — сказав він.

За його словами, ситуацію на ринку формуватиме міжбанк, на якому діє режим «керованої гнучкості» з втручанням регулятора для збалансування попиту та пропозиції, коли для цього виникає потреба.

«Зараз різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку не перевищує 50−60 копійок, однак ми припускаємо, що в подальші тижні можливий „рух“ до подальшого зближення курсів (тобто міжкурсова різниця буде скорочуватись і не виключено, що в останні дні року вона буде майже нульовою)», — сказав він.

Лєсовий прогнозує, що коливання перебувають в очікуваних межах: до кінця поточного тижня (до 24 грудня) курсовий коридор на готівковому ринку очікується на рівні 36,8−37,8 грн/долар та 39−41 грн/євро. Щодо поточних змін та різниці між курсом покупки та продажу на готівковому ринку, то вони в середньому не перевищують 0,3 грн.

Експерт очікує, що в останній тиждень року ситуація на валютному ринку може бути такою:

валютні зміни на міжбанку відбуватимуться в межах 37−37,75 грн/долар та 39−40,5 грн/євро;

різниця між курсами покупки та продажу на міжбанку буде мінімальною — до 0,1 грн;

поточні коливання на міжбанку будуть до 0,2 грн;

на готівковому ринку межі курсових змін будуть на рівні 37−38 грн/долар та 39−41 грн/євро;

різниця між курсами покупки та продажу валюти, як на міжбанку, так і на готівковому ринку, не перевищить 0,2 грн.

«Отже, протягом наступного тижня ринок житиме в умовах частих, але несуттєвих курсових змін, ситуація на готівковому ринку залежатиме від курсів міжбанку та обсягів валютних інтервенцій регулятора, спрямованих на вдоволення попиту. Міжкурсова різниця скорочуватиметься надалі й не виключено, що в кінці року вона буде майже «на нулі», — констатував Лєсовий.

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