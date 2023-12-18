Долар по 42: з’явився новий прогноз, яким може бути курс долара у 2024-му — Finance.ua
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Долар по 42: з’явився новий прогноз, яким може бути курс долара у 2024-му

Валюта
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Долар по 42: з’явився новий прогноз, яким може бути курс долара у 2024-му
Долар по 42: з’явився новий прогноз, яким може бути курс долара у 2024-му
Курс долара в Україні наприкінці 2024 року може підскочити до позначки у 42 грн/дол.
Девальвацію національної валюти очікує засновник і президент інвестиційної групи «Універ» Тарас Козак, передає РБК-Україна.
Протягом року вартість долара може триматися на рівні 40 гривень, вважає він.
На його думку, такі тенденції можливі, якщо в дії буде базовий сценарій, за яким наступного року Україна повинна отримати більшу частину від 42 мільярдів доларів міжнародної підтримки, запланованої в держбюджеті.

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Раніше у Fitch Ratings спрогнозували, що курс долара в Україні в 2024 році буде незначно коливатися. Передбачається, що ситуація на фінансовому ринку залишатиметься більш-менш стабільною.
Голова НБУ Андрій Пишний заявляв, що курс долара зріс на міжбанку за останні тижні через зміну тренду. Це звичайна сезонність, яка до війни спостерігалася кожного року.
«Наразі ми є свідками вже звичного довоєнного для нас процесу, коли сезонність чи потреба у валюті зростає, адже відбувається освоєння тих витрат, які протягом року, можливо, накопичувалися, і як зазвичай, не встигали їх реалізувати», — казав він.
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За матеріалами:
УНІАН
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