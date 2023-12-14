Чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень: відповідь Нацбанку — Finance.ua
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Чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень: відповідь Нацбанку

Валюта
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Чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень: відповідь Нацбанку
Чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень: відповідь Нацбанку
Курс долара зріс на міжбанку за останні тижні через зміну тренду. Це звичайна сезонність, яка до війни спостерігалася кожного року.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу, який транслювався на Youtube.
«Наразі ми є свідками вже звичного довоєнного для нас процесу, коли сезонність чи потреба у валюті зростає, адже відбувається засвоєння тих витрат, які протягом року, можливо, накопичувалися, і як зазвичай, не встигали їх реалізувати», — сказав він.
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Як зазначив голова НБУ, «це звичний нормальний процес», якого прагнув НБУ, переходячи до керованої гнучкості курсу.
Пишний зазначив, що восени на ринку переважала тенденція до укріплення гривні, яка була обумовлена балансом попиту і пропозиції.
«З другої половини листопада цей баланс змінився, і ми перейшли до іншого тренду», — сказав він.

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Голова НБУ переконує, що попри значну присутність центробанку на ринку, курс все ж таки визначається балансом на ринку.
«Національний банк присутній на ринку, щоб зрізати ті коливання, які вважає небезпечними для курсової стійкості», — сказав він.
Нагадаємо, курс долара на міжбанку сягав мінімуму 36 гривень наприкінці листопада. Водночас НБУ з 1 грудня зняв усі обмеження для банків на продаж готівкової валюти. З того часу курс долара на міжбанку (і офіційний) зріс до 37 гривень. Водночас на готівковому ринку курс падає, оскільки банки можуть купувати валюту у НБУ за низьким курсом та продавати населенню.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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