Курс долара від МВФ: який середньорічний курс гривні до долара заклали в програмі — Finance.ua

Курс долара від МВФ: який середньорічний курс гривні до долара заклали в програмі
Розрахунковий середньорічний курс гривні до долара США на 2024 рік, закладений в оновлену програму EFF від МВФ, складає 41 грн/$.
Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Нагадаю, МВФ ніколи не надає прогноз обмінного курсу. Але у своїх розрахунках все рівно має відштовхуватись від певного прогнозу. І шляхом розв’язання нехитрого математичного рівняння можна вирахувати цей прогноз. Є певна невелика похибка через округлення, але для „звіряння годинників“ то не суттєво. Отже, розрахунковий середньорічний курс на 2024, закладений в оновлену програму EFF, складає 41 грн/$. Тут без сенсацій», — написав він.
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Прогнозний курс, закладений урядом в бюджет-2024, становить 40,7 грн/$.
«Яким буде фактичний курс, зможемо звіритись через рік», — резюмував Данило Гетманцев.
Довідка Finance.ua:
- Національний банк України продовжує пом’якшувати валютні обмеження, ураховуючи потреби збереження макрофінансової стабільності, захисту міжнародних резервів, забезпечення першочергових потреб оборони, економіки та громадян, а також пропозиції суб'єктів фінансового ринку, що забезпечують зазначені першочергові потреби;
- економічні експерти спрогнозували, яким може бути курс долара в Україні до кінця 2023 року. Йдеться як про безготівковий, так і про готівковий курси;
- обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у жовтні 2023 року, становив 1 млрд 56 млн доларів. Це максимальний обсяг із лютого 2022 року.
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