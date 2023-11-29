Яким буде курс долара в Україні до кінця 2023 року: прогноз — Finance.ua
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Яким буде курс долара в Україні до кінця 2023 року: прогноз

Валюта
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Яким буде курс долара в Україні до кінця 2023 року: прогноз
Яким буде курс долара в Україні до кінця 2023 року: прогноз
Економічні експерти спрогнозували, яким може бути курс долара в Україні до кінця 2023 року. Йдеться як про безготівковий, так і про готівковий курси.
Як пише Мінфін, на думку директора Департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександра Печерицина, якщо НБУ і далі продовжуватиме свою нинішню політику, тоді курс долара на міжбанку залишиться у межах 36 — 36,5 грн/дол. Ослаблення гривні він допускає лише до рівня, який передував «керованій гнучкості» курсу — 36,8−36,9 грн/дол.

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Як зазначив глолова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук, швидше за все, до кінця року гривня на міжбанку таки ослабне, орієнтовно до 37 грн/дол.
Такої ж думки дотримується і директорка департаменту казначейських операцій «Юнекс Банку» Ганна Золотько. Вона впевнена, що безготівковий долар перебуватиме у межах 36 — 37 грн/дол.

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Що ж стосується курсу долара на готівковому ринку, то, на думку Золотько, він коливатиметься у межах 37,1 — 38,4 грн/дол.
Національний банк України на 29 листопада встановив офіційний курс долара на рівні 36,36 грн/дол., тобто гривня ослабла на 14 копійок порівняно з попереднім показником.
А офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлено на рівні 39,82 грн/євро, тобто гривня ослабла на 16 копійок порівняно із сьогоднішнім курсом.
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За матеріалами:
УНІАН
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