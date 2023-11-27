Рекордний попит: банки за місяць ввезли в Україну готівкову валюту на 1 млрд доларів — Finance.ua

Рекордний попит: банки за місяць ввезли в Україну готівкову валюту на 1 млрд доларів Вчора 13:02 — Валюта

Рекордний попит: банки за місяць ввезли в Україну готівкову валюту на 1 млрд доларів

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у жовтні 2023 року, становив 1 млрд 56 млн доларів. Це максимальний обсяг із лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Згідно зі статистикою Нацбанку, обсяг у доларах зріс 779 млн доларів, обсяг у євро — до 267 млн.

За даними НБУ, у жовтні з України вивезли валюти на 76 млн доларів, що знаходиться на рівні попередніх місяців.

Нагадаємо, на початку 2023 року банки ввезли до України рекордний з початку війни обсяг готівкової валюти. Після цього у березні курс долара різко знизився — з 40 до 38 гривень за долар. У червні-липні курс впав до 37,2 гривні за долар. Однак наприкінці серпня курс долара різко пішов нагору і досяг рівня 38,6 гривень за долар.

Після введення НБУ режиму гнучкості курс на готівковому ринку впав до 37,70 гривень за долар.

За даними НБУ, населення України у жовтні 2023 року купило у банках 739,4 млн доларів — максимальний майже за десять років обсяг валюти. Більше було лише у лютому 2014 року.

Загалом з початку 2023 року українці купили 3,145 млрд доларів.

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