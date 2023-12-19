«Поки все йде за песимістичним сценарієм»: чого очікувати від курсу долара в Україні — Finance.ua

«Поки все йде за песимістичним сценарієм»: чого очікувати від курсу долара в Україні Сьогодні 14:02 — Валюта

«Поки все йде за песимістичним сценарієм»: чого очікувати від курсу долара в Україні

Протягом цього тижня, як прогнозують деякі фахівці, на ринку не буде великих курсових коливань долара.

Як каже член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, до кінця цього року Україні вистачить 900 мільйонів американської валюти, яку дав МВФ. Наразі наша країна в очікування фінансової допомоги від США.

«До кінця року нам вистачить 900 млн доларів, які надав МВФ, але надалі буде непросто. Адже фінансова допомога США, яку, сподіваюсь, затвердять, надійде лише наприкінці січня», — каже аналітик.

За словами Пендзина, обсяги фінансової допомоги та терміни її надходження поки невідомі через те, що країни ЄС надаватимуть гроші не в повній сумі, а частково. Це відбуватиметься через проросійську позицію Угорщини.

«Все це посилює очікування девальвації гривні, однак на поточному тижні ситуація з курсом на готівковому ринку залишиться відносно стабільною, у коридорі 37,7−37,8 грн/долар, хоча висхідний тренд збережеться», — резюмував експерт.

За даними порталу «Мінфін», у вівторок, 19 грудня, середній курс долара в українських банках становить 37,20 грн (купівля) та 37,70 (продаж). Готівковий курс — 37,64 (купівля) та 37,75 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 37,19.

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