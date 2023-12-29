Яким може бути курс долара на початку 2024 року — Finance.ua

Яким може бути курс долара на початку 2024 року Сьогодні 08:00 — Валюта

Яким може бути курс долара на початку 2024 року

На початку 2024 року Національний банк продовжить активно впливати на валютний ринок та поступово послаблювати гривню. На міжбанку курс може становити 37,70−38,50 грн/долар, на готівковому ринку — плюс ще 50−60 копійок.

Про цесказав Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку

На початку січня в Україні традиційно спостерігається дефіцит валюти через зменшення валютної виручки експортерів. Крім того, продовжують чинити тиск бюджетні виплати грудня. У січні 2024 року ситуація може повторитися.

«Ми очікуємо посилення попиту на валюту або, що вірогідніше, менший приплив експортної валютної виручки на початку року. Це буде змушувати Національний банк активно брати участь у торгах», — сказав Курінний.

За його словами, що регулятор буде продовжувати підтримувати стратегію гнучкого курсу та поступово послаблювати гривню. Інколи він братиме активнішу, а інколи пасивнішу роль продавця, щоб охолоджувати спекулятивні настрої. Тому Нацбанк буде трохи непередбачуваним для гравців.

«Очікуємо торги в коридорі 37,70−38,50 грн/долар», — прогнозує банкір.

Як зазначив Курінний вважає, поточна інфляція дозволяє курсу рухатись, а Нацбанку дає змогу продумувати подальші дії щодо її стримування.

«НБУ вже тривалий час дотримується стратегії інфляційного таргетування. Регулятор на основі аналізу всіх даних робить висновки щодо курсової стратегії. Зараз діє гнучкий курсовий режим, про який була домовленість з нашими міжнародними партнерами та кредиторами», — сказав експерт.

У грудні банки отримали можливість продавати населенню валюту, яку вони купують у НБУ за нижчим курсом. За цей час різниця між курсом на міжбанку та на готівковому ринку скоротилися з 1,50 гривень до 50−60 копійок за долар.

Яка повідомив Курінний, прямі витрати банків за поповнення валютою кас та вивезення гривні складають від 10 до 30 копійок.

«Різниця між готівковим та безготівковим ринком навряд перевищить рівень у 50−60 копійок. Хоча, звісно, інколи можна знайти спред у невеликих банках при зміцненні гривні на безготівковому ринку, але це більше тимчасова „акція“, за яку можна спробувати встигнути вхопитися», — сказав банкір.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.