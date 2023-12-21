Чому долар в Україні здорожчав: у Нацбанку назвали причини — Finance.ua

Чому долар в Україні здорожчав: у Нацбанку назвали причини Сьогодні 16:02 — Валюта

Чому долар в Україні здорожчав: у Нацбанку назвали причини

Попри девальвацію гривні, яка спостерігається останніми днями, ситуація на валютному ринку є нормальною, адже відповідно до задекларованих принципів Нацбанку, курс може коливатися в обидва боки.

Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час онлайн-заходу Центру економічної стратегії.

«Якщо подивитися на те, що відбувалося на валютному ринку в другій половині жовтня, в першій половині листопада, в нас була достатньо сприятлива ситуація: обсяги чистого попиту були на мінімумах за останні декілька місяців, і, відповідно до нашої стратегії, до задекларованих принципів проведення валютних інтервенцій в умовах керованої гнучкості, курс зміцнювався», — сказав Ніколайчук.

За його словами, ситуація почала розвертатися з другої половини листопада, коли чистий попит почав зростати, що продовжувалося і в грудні. Відповідно реагуючи на цю ситуацію, Нацбанк почав продавати більше валюти на ринку.

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«Але водночас, відповідно до задекларованих принципів, ми почали дозволяти курсу послаблюватися. Ця ситуація для нас є абсолютно нормальною, ми декларували, що наші дії на ринку будуть адекватними до відповідної ситуації, і курс має коливатися в обидва боки», — сказав заступник голови Нацбанку.

Ніколайчук наголосив, що регулятор згладжує ці коливання, водночас дозволяючи курсу виступати коригуючим механізмом для валютного ринку і макроекономічних процесів.

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Національний банк України на четвер, 21 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,55 грн/дол., тобто гривня послабилася на 23 копійки порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 41,07 грн/євро, тобто гривня послабилася на 15 копійок порівняно з учорашнім курсом.

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УНІАН За матеріалами:

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