Як низький курс гривні шкодить економіці України — Finance.ua

Як низький курс гривні шкодить економіці України Сьогодні 08:02 — Валюта

Як низький курс гривні шкодить економіці України

Українська економіка знаходиться у складному становищі. Однак, НБУ та Мінфін активно працюють над тим, щоб не допустити девальвації гривні.

Про це розповів в.о. виконавчого директора НАБУ Дмитро Глінський в коментарі РБК-Україна.

Глінський вважає, що НБУ та Мінфін спільно працюють над тим, аби не допустити девальвацію гривні.

Потрібно розуміти, що можливість ослаблення української національної валюти існує. А це, своєю чергою, може призвести до катастрофічних наслідків, зокрема, втрати імпортерів, збідніння населення та здорожчання державних боргів.

«Не варто представляти НБУ та Мінфін противниками у курсовому питанні. Це міф — ніби Мінфіну потрібно девальвувати гривню. Різкі зміни обмінного курсу для Мінфіну були би катастрофічними. В разі сильної девальвації падають і надходження податків. Тож валютна криза не потрібна нікому», — каже банкір.

Імовірне збільшення інфляції може стати причиною перегляду та збільшення облікової ставки, з боку НБУ. Це спричинить здорожчання нових ОВДП.

Чим дорожчі будуть запозичення, тим більшими ставатимуть бюджетні видатки на їхнє обслуговування. Потрібно розуміти, що саме користуючись коштами з держборгу, покривається дефіцит бюджету. Для Мінфіну здорожчання запозичень неприпустиме.

Нагадаємо, як раніше заявив голова НБУ Андрій Пишний, курс долара зріс на міжбанку за останні тижні через зміну тренду. Це звичайна сезонність, яка до війни спостерігалася кожного року.

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