Пишний: Банківська система входить у 2024 рік у гарній формі (ключові завдання) — Finance.ua

Пишний: Банківська система входить у 2024 рік у гарній формі (ключові завдання) Сьогодні 15:00 — Валюта

Пишний: Банківська система входить у 2024 рік у гарній формі (ключові завдання)

Банківська система входить у 2024 рік у гарній формі. Банки безперебійно працюють, нарощують кредитування бізнесу та населення.

Про це повідомляє голова НБУ Андрій Пишний у Facebook.

Зі слів Пишного, НБУ беріг курсову стійкість та успішно перейшов до керованої гнучкості обмінного курсу, яка посилить адаптивність економіки та фінансової системи, мінімізує накопичення ризиків.

«За великим рахунком навіть під час війни ми повертаємо валютний ринок до нормальності. Ви звернули увагу, що в наше спілкування знову повернули такі слова, як ревальвація та валютні коливання. Після переходу стан валютного ринку почав поліпшуватися. Його глибина відчутно зросла — втричі», — сказав він.

Серед досягнень Голова НБУ перерахував такі:

12-й місяць поспіль ми живемо без емісії, зокрема завдяки активізації внутрішнього боргового ринку, який сьогодні генерує чисте фінансування. Каталізатором змін стали зважений діалог та нова якість взаємодії з Мінфіном.

Суттєво знизили облікову ставку: з 25% до 15%, що підтримає відновлення економіки, не підважуючи макрофінансову стабільність.

Зберегли довіру українців до національної валюти та разом забезпечили привабливість гривневих активів. Протягом січня-листопада обсяг строкових вкладів населення у гривні зріс на 32,2%, а їх частка в загальному портфелі - на 4,6 в. п., до 34,7%.

У межах удосконалення нагляду значно посилили фінансовий моніторинг, задля виявлення підозрілих операцій і схем, через які держава втрачала мільярди коштів. Внесок банківського сектору в боротьбі з тіньовими схемами відчутний: податкові надходження від грального бізнесу за 11 місяців 2023 року зросли до 9,6 млрд грн (в 13 разів більше, ніж за весь 2022 рік).

Забезпечили безперебійну роботу банків за будь-яких критичних умов, завдяки проєкту POWER BANKING, який зараз вже вивчають центробанки Англії та Швеції.

Плани на 2024

Як зазначив Пишний, банківська система входить у 2024 рік у гарній формі. Банки безперебійно працюють, нарощують кредитування бізнесу та населення. Пожвавлення кредитування — дуже важливий здобуток, необхідний для відновлення економіки. Зростає кредитоспроможний попит та кредитний апетит банків за усіма сегментами. Показово, що все більше кредитів видається поза межами державних програм підтримки.

Ключові завдання разом з банківською системою на 2024 рік:

1) Україна надалі потребує зовнішнього фінансування. Тому ми будемо максимально зосереджені на тому, щоб забезпечити ритмічну та достатню міжнародну фінансову підтримку. Виконання програми з МВФ — і надалі пріоритет.

Наразі узагальнений обсяг міжнародної фінансової підтримки у 2023 році сягнув майже 43 млрд дол.

2) Розбудова фінансового сектору з урахування євроінтеграційного курсу. Оголошення історичного рішення про початок перемовин щодо вступу України в ЄС значно пришвидшують виконання завдань з євроінтеграції фінансового сектору.

3) Сприяння подальшого відновлення кредитування. Це стратегічний напрям для банківської системи.

4) Забезпечення й надалі безперебійного функціонування банківської системи за будь-яких умов. НБУ завершує масштабну роботу з актуалізації власної нормативно-правової бази і вже скоро передасть її банкам, щоб ми могли синхронізуватися.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.