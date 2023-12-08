Голова НБУ назвав умови для подальшого скасування обмежень на валютному ринку — Finance.ua

Голова НБУ назвав умови для подальшого скасування обмежень на валютному ринку Вчора 12:02 — Валюта

Голова НБУ назвав умови для подальшого скасування обмежень на валютному ринку

Національний банк України зробить подальші кроки для скасування обмежень на валютному ринку, якщо ситуація з курсом долара до гривні та цінами буде стабільною. На рішення також вплине збереження міжнародної допомоги.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю виданню Euromoney

За його словами, подальша лібералізація проходитиме поетапно та пов’язана з умовами, а не з конкретними датами.

«Валютна лібералізація безпосередньо залежатиме від того, наскільки добре ми зможемо забезпечити стабільність обмінного курсу і цін при керованому обмінному курсі», — сказав Пишний.

Проте, як зазначає Euromoney, глава НБУ усвідомлює ризики більш ізоляційної течії у політиці США. «Стабільність обмінного курсу забезпечується насамперед завдяки міжнародній фінансовій підтримці, що дозволяє нам поповнювати міжнародні резерви», — сказав він.

Euromoney пише, що незважаючи на величезний бюджетний дефіцит через війну, приплив міжнародної допомоги дозволив Україні торік відійти від монетарного фінансування і навіть розпочати цієї осені перехід до гнучкого обмінного курсу та зосередитись на таргетуванні інфляції.

Довідка Finance.ua:

раніше голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Національний банк України після переходу до гнучкості курсу гривні до долара готується перейти до поступового пом’якшення валютних обмежень;

згідно з публічною версією Стратегії пом’якшення валютних обмежень, другий етап — лібералізація торговельного фінансування, управління валютними ризиками банків, можливість репатріації відсотків за «старими» борговими зобов’язаннями та інвестиціями.



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