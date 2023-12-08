Голова НБУ назвав умови для подальшого скасування обмежень на валютному ринку — Finance.ua

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Голова НБУ назвав умови для подальшого скасування обмежень на валютному ринку

Валюта
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Голова НБУ назвав умови для подальшого скасування обмежень на валютному ринку
Голова НБУ назвав умови для подальшого скасування обмежень на валютному ринку
Національний банк України зробить подальші кроки для скасування обмежень на валютному ринку, якщо ситуація з курсом долара до гривні та цінами буде стабільною. На рішення також вплине збереження міжнародної допомоги.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю виданню Euromoney.
За його словами, подальша лібералізація проходитиме поетапно та пов’язана з умовами, а не з конкретними датами.

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«Валютна лібералізація безпосередньо залежатиме від того, наскільки добре ми зможемо забезпечити стабільність обмінного курсу і цін при керованому обмінному курсі», — сказав Пишний.
Проте, як зазначає Euromoney, глава НБУ усвідомлює ризики більш ізоляційної течії у політиці США. «Стабільність обмінного курсу забезпечується насамперед завдяки міжнародній фінансовій підтримці, що дозволяє нам поповнювати міжнародні резерви», — сказав він.
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Euromoney пише, що незважаючи на величезний бюджетний дефіцит через війну, приплив міжнародної допомоги дозволив Україні торік відійти від монетарного фінансування і навіть розпочати цієї осені перехід до гнучкого обмінного курсу та зосередитись на таргетуванні інфляції.

Довідка Finance.ua:

  • раніше голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Національний банк України після переходу до гнучкості курсу гривні до долара готується перейти до поступового пом’якшення валютних обмежень;
  • згідно з публічною версією Стратегії пом’якшення валютних обмежень, другий етап — лібералізація торговельного фінансування, управління валютними ризиками банків, можливість репатріації відсотків за «старими» борговими зобов’язаннями та інвестиціями.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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