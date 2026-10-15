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Експерт спрогнозував курс долара до кінця 2026 року

Валюта
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Експерт спрогнозував курс долара до кінця 2026 року
Експерт спрогнозував курс долара до кінця 2026 року
На валютний ринок тиснуть скорочення експорту та високий попит на іноземну валюту з боку бізнесу й населення. Отже, долар може перетнути позначку в 46 грн до кінця року.
Про це заявив експерт Олег Устенко.
За його словами, у вересні Нацбанк витратив понад $5 млрд золотовалютних резервів на валютні інтервенції, щоб стримувати девальвацію гривні.
Він вважає, що перехід до нового курсового рівня відбувся запізно, через що Україна могла втратити частину резервів. Устенко зазначив, що подальша динаміка валютного ринку залежатиме від темпів девальвації та здатності Нацбанку підтримувати курс за допомогою інтервенцій.
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Раніше ми писали, що аналітики ICU очікують, що до кінця року американська валюта поступово дорожчатиме й може досягти 45,8 грн. При цьому зростання цін до кінця року може прискоритися до 12%.
В ICU очікують, що Національний банк і надалі підтримуватиме ринок значними валютними інтервенціями. Це дасть змогу уникати поспішного послаблення гривні. За прогнозом аналітиків, до кінця 2026 року курс долара поступово наблизиться до 45,8 грн.
Також йшлося, упродовж наступного тижня жовтня долар, найімовірніше, перебуватиме в коридорі 44,7−45,3 гривні, прогнозує банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаКурс валют
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