Нацбанк розширив перелік ознак підозрілих валютних операцій — Finance.ua

Нацбанк розширив перелік ознак підозрілих валютних операцій
Національний банк України розширив перелік підозрілих ознак, за яких банки можуть відмовити у проведенні валютної операції.
Про це йдеться в оприлюдненій постанові правління Національного банку про внесення зміни до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів про валютні операції.
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Згідно з постановою, новою ознакою підозрілих фінансових операцій є наявність змін або додаткових умов до зовнішньоекономічних договорів, які передбачають збільшення строків поставки товарів контрагентом-нерезидентом. У цьому разі банк має право відмовити в проведенні валютної операції.
Регулятор додав ще два нових індикатори:
- перевищення граничних строків за розрахунками за експортно-імпортними операціями на суму від 8 млн грн (20 порогових сум для фінмоніторингу);
- фіксація протягом року неодноразових платежів від контрагента-нерезидента на користь клієнтів банку понад 50% передоплати за операціями імпорту товарів.
Крім того, залишаються чинними такі фактори, як порушення строків розрахунків за експортно-імпортними операціями товарів, створення заплутаних або штучних умов здійснення платежів і наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України.
Довідка Finance.ua:
- попри девальвацію гривні, яка спостерігається останніми днями, ситуація на валютному ринку є нормальною, адже відповідно до задекларованих принципів Нацбанку, курс може коливатися в обидва боки;
- українська економіка знаходиться у складному становищі. Однак, НБУ та Мінфін активно працюють над тим, щоб не допустити девальвації гривні. Можливість ослаблення української національної валюти існує. А це, своєю чергою, може призвести до катастрофічних наслідків, зокрема, втрати імпортерів, збідніння населення та здорожчання державних боргів;
- курс долара в Україні наприкінці 2024 року може підскочити до позначки у 42 грн/дол.
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