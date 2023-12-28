Вимога МВФ: Кабмін змінив правила надання фінансової підтримки бізнесу — Finance.ua

Вимога МВФ: Кабмін змінив правила надання фінансової підтримки бізнесу Сьогодні 15:28 — Казна та Політика

Вимога МВФ: Кабмін змінив правила надання фінансової підтримки бізнесу

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про внесення змін до Порядків, які регулюють надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Удосконалено порядки, відповідно до яких здійснюється реалізація програм „Доступні кредити 5−7-9%“, „Доступний фінансовий лізинг 5−7-9%“ та „Доступний факторинг“», — сказано в повідомленні.

Передусім знято обмеження в отриманні державної підтримки для підприємців:

які перереєструвалися на підконтрольну територію України, але не мають змоги релокації бізнесу, проте своєчасно виконують зобов’язання за кредитними договорами та сплачують податки, збори і обов’язкові платежі до держбюджету України;

які зареєстровані, зокрема, на територіях Херсонської (у тому числі місто Херсон), Миколаївської та Дніпропетровської областей, для яких вже визначена дата завершення бойових дій та тимчасової окупації, але дата ще не внесена до Переліку територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Крім того, з метою виконання домовленостей з МВФ, передбачено сфокусувати Програму 5−7-9% виключно на мікро-, малих та середніх підприємствах.

Нагадаємо, банки активізували кредитування бізнесу та населення, вказано у грудневому звіті НБУ про фінансову стабільність.

Фінансовий сектор працював у сприятливих умовах, зі значно вищим за очікуваний приростом ВВП і сповільненням інфляції. Облікова ставка знижувалася, але залишила привабливими гривневі заощадження. Перехід до керованої гнучкості обмінного курсу відбувся успішно, не викликавши ризиків для валютного ринку та фінансового сектору. Втім, повномасштабна війна залишається ключовим ризиком.

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