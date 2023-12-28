США оголосили останній пакет військової допомоги Україні у 2023 році на $250 млн — Finance.ua

США оголосили останній пакет військової допомоги Україні у 2023 році на $250 млн
Сполучені Штати 27 грудня оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму у 250 мільйонів доларів.
Про це повідомляється на офіційному сайті Міноборони США.
До пакета зокрема увійшли:
- додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
- зенітні ракети Stinger;
- компоненти системи ППО;
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм;
- протитанкові керовані ракети (TOW);
- протитанкові ракетні комплекси Javelin та AT-4;
- понад 15 мільйонів набоїв до стрілецької зброї;
- підривні боєприпаси для усунення перешкод;
- запасні частини, медичне обладнання, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
«Ці сили і засоби забезпечать задоволення найбільш нагальних потреб України, щоб дати можливість її збройним силам захищати свій суверенітет і незалежність. Лідерство США має важливе значення для підтримки коаліційних зусиль близько 50 союзників і партнерів, які зараз підтримують Україну», — йдеться у повідомленні Пентагону.
Цей пакет є п’ятдесят четвертим траншем від адміністрації президента Байдена, який буде наданий Україні із запасів Міністерства оборони США з серпня 2021 року.
Довідка Finance.ua:
- президент США Джо Байден у жовтні звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою;
- минулого тижня стало відомо, що Сенат США до кінця року не проголосує за пакет допомоги Україні.
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