Кулеба заявляє, що питання грошей від США та ЄС вирішене — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кулеба заявляє, що питання грошей від США та ЄС вирішене

Казна та Політика
156
Кулеба заявляє, що питання грошей від США та ЄС вирішене
Кулеба заявляє, що питання грошей від США та ЄС вирішене
Питання надання подальшої фінансової допомоги від США та ЄС вирішене, гроші Україні дадуть.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на форумі NV, передає «Мінфін».
Міністр запевняє, що американський Конгрес, який наразі не ухвалив рішення про додаткову допомогу Україні через суперечку республіканців з демократами, повернеться до розгляду питання після свят.
Читайте також
«8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, у будь-який наступний день може бути ухвалене рішення», — сказав він.
Кулеба додав: за його інформацією, обидві палати підтримують допомогу Україні (а також Ізраїлю і Тайваню).
Нагадаємо, що раніше президент Байден заявив, що подальшу фінансову допомогу Україні наразі неможливо затвердити, оскільки потрібне нове рішення Конгресу, а там розгорнулись баталії між політичними опонентами — республіканці вимагають, щоб перш за все гроші з американського бюджету виділили на захист кордону з Мексикою, де наростає проблема з іммігрантами.
Читайте також
Кулеба також впевнений, що в ЄС вдасться подолати спротив прем'єра Угорщини Віктора Орбана у питанні отримання нової чотирирічної програми допомоги на 50 млрд євро.
Він вважає, що її не затвердили на саміті 14−15 грудня тільки тому, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан «не міг дати так багато щастя» Україні після рішення про початок переговорів щодо вступу в Євросоюз.
«Дискусія щодо грошей продовжена на місяць, щоб уникнути вето Віктора Орбана. Якщо це вдасться зробити, ми отримаємо пакет від 27 держав. Якщо цього не вдасться зробити, ми все одно отримаємо пакет, але від 26 держав. Тому питання щодо грошей вирішене, і дата наступного саміту визначена», — сказав Кулеба.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Мінфін.com.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.