Кулеба заявляє, що питання грошей від США та ЄС вирішене — Finance.ua

Кулеба заявляє, що питання грошей від США та ЄС вирішене Сьогодні 16:47 — Казна та Політика

Кулеба заявляє, що питання грошей від США та ЄС вирішене

Питання надання подальшої фінансової допомоги від США та ЄС вирішене, гроші Україні дадуть.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на форумі NV, передає «Мінфін».

Міністр запевняє, що американський Конгрес, який наразі не ухвалив рішення про додаткову допомогу Україні через суперечку республіканців з демократами, повернеться до розгляду питання після свят.

«8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, у будь-який наступний день може бути ухвалене рішення», — сказав він.

Кулеба додав: за його інформацією, обидві палати підтримують допомогу Україні (а також Ізраїлю і Тайваню).

Нагадаємо, що раніше президент Байден заявив, що подальшу фінансову допомогу Україні наразі неможливо затвердити, оскільки потрібне нове рішення Конгресу, а там розгорнулись баталії між політичними опонентами — республіканці вимагають, щоб перш за все гроші з американського бюджету виділили на захист кордону з Мексикою, де наростає проблема з іммігрантами.

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Кулеба також впевнений, що в ЄС вдасться подолати спротив прем'єра Угорщини Віктора Орбана у питанні отримання нової чотирирічної програми допомоги на 50 млрд євро.

Він вважає, що її не затвердили на саміті 14−15 грудня тільки тому, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан «не міг дати так багато щастя» Україні після рішення про початок переговорів щодо вступу в Євросоюз.

«Дискусія щодо грошей продовжена на місяць, щоб уникнути вето Віктора Орбана. Якщо це вдасться зробити, ми отримаємо пакет від 27 держав. Якщо цього не вдасться зробити, ми все одно отримаємо пакет, але від 26 держав. Тому питання щодо грошей вирішене, і дата наступного саміту визначена», — сказав Кулеба.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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