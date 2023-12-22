Що буде, якщо Україна не отримає фінансову допомогу? В Раді назвали можливі рішення — Finance.ua
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Що буде, якщо Україна не отримає фінансову допомогу? В Раді назвали можливі рішення

Казна та Політика
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Що буде, якщо Україна не отримає фінансову допомогу? В Раді назвали можливі рішення
Що буде, якщо Україна не отримає фінансову допомогу? В Раді назвали можливі рішення
Українська влада очікує, що фінансова допомога від партнерів надійде. Але на випадок протилежного сценарію теоретично є два рішення: гірше й найгірше.
Про це заявив очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтервʼю Forbes.
За його словами, потенційним поганим рішенням є секвестр, тобто скорочення витрат бюджету.
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«Ще гірше рішення — бюджетна емісія. Це найгірше, що може бути, адже емісія є податком на бідних та підриває макроекономічну стабільність», — зазначив нардеп.
Водночас Гетманцев зазначив, що джерелом надходжень коштів є й детінізація. Проте неможливо спрогнозувати, скільки грошей бюджет отримає від такого кроку.
Також парламентар розповів, що на міжвідомчій комісії у Кабінеті міністрів, імовірно, розглядають варіант додаткового оподаткування. На початку січня відповідні пропозиції можуть надійти до комітету Ради. Сам же голова фінансового комітету не бачить резервів для збільшення оподаткування бізнесу у 2024 році.
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Однак можуть бути й неподаткові надходження. Ідеться про приватизацію, відрахування частини прибутку від державних підприємств та надходження частини прибутку від Нацбанку.
Багато країн підтримали Україну в протистоянні російській агресії, надаючи військову, гуманітарну та фінансову допомогу. Однак останнім часом із коштами виникли проблеми. Як зазначав міністр фінансів України Сергій Марченко, гроші стало отримувати важче, оскільки чиновники ключових країн-донорів все більше зосереджуються на майбутніх виборах.
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У Європейському Союзі кілька місяців обговорювалося фінансування для України в розмірі 50 млрд євро, розраховане на 2024−2027 роки. Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення про виділення такої допомоги з бюджету ЄС.
Та усе ж Європейська рада досягла рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) на таку суму. Завершення всіх необхідних юридичних процедур очікується в січні 2024 року.
Що стосується США, то там Сенат провалив процедурне голосування за законопроєкт, який передбачає виділення 110 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню та інші цілі. В Білому домі попереджали, що в разі, якщо Конгрес не схвалить підтримку, гроші для України закінчаться, тому її успіхи у війні перебувають під загрозою. Наразі передбачається, що голосування за допомогу відбудеться на початку 2024 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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