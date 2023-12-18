Перший квартал може бути складним для держбюджету без допомоги ЄС — Підласа Сьогодні 16:32 — Казна та Політика

Перший квартал може бути складним для держбюджету без допомоги ЄС — Підласа

Україна не сумнівається, що отримає фінансову допомогу від західних партнерів. Питання в тому, коли саме ці гроші надійдуть в бюджет.

Про це заявляє голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

«У січні має відбутися саміт голів країн — членів Європейського Союзу, які мають ухвалити рішення про те, що Україна стає частиною семирічного бюджету ЄС. Відповідно, запускається програма Ukraine Facility, до якої ми складаємо план реформ. Україна отримуватиме транші допомоги напряму до державного бюджету після виконання умов цього плану», — каже депутатка.

Читайте також Глава МВФ попередила про проблеми для економіки України в разі затримки допомоги Заходу

За її словами, наразі майже немає сумнівів у тому, що цей пакет підтримки буде ухвалений Європейською радою.

«Основне питання полягає в тому, коли ми зможемо отримати перший транш. У нас може бути достатньо складним період першого кварталу, коли фінансування всіх міжнародних партнерів ще не надходить, тому ми розраховуємо, що ЄС якомога швидше ухвалить питання про надання бюджетної підтримки Україні. Якщо це відбудеться в січні, то це буде ідеально для нас», — сказала Підласа.

Нагадаємо, у червні Єврокомісія запропонувала збільшити бюджет Євросоюзу на наступні чотири роки на 66 млрд євро, з яких 50 млрд передбачені для фінансової підтримки України.

Читайте також Голова НБУ попередив про ризики зменшення фінансової допомоги Україні

Цю ініціативу підтримав Європарламент. Згідно з нею, ЄС має створити Український фонд — новий інструмент обсягом у 50 млрд євро, передбачених на 2024−2027 роки. Кошти повинні піти на відновлення України від наслідків російського вторгнення.

За даними Суспільного, Угорщина запропонувала членам ЄС розділити пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро і спершу надати тільки половину.

Переговори щодо виділення Україні 50 млрд євро тривали до пізньої ночі. Рішення ветував угорський прем'єр Віктор Орбан. Він сказав, що до цього питання повернуться в січні.

Умовою підтримки надання Україні 50 млрд він назвав розблокування всіх заморожених коштів, які ЄС мав виділити Угорщині, але відклав через деградацію демократії в країні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.