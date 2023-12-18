Голова НБУ попередив про ризики зменшення фінансової допомоги Україні — Finance.ua
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Голова НБУ попередив про ризики зменшення фінансової допомоги Україні

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Голова НБУ попередив про ризики зменшення фінансової допомоги Україні
Голова НБУ попередив про ризики зменшення фінансової допомоги Україні
Україна отримала запевнення від країн Заходу щодо фінансової підтримки у 2024 році. Але невизначеність зростає, і її потрібно враховувати.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє пресслужбу НБУ.
«Щодо ризиків наступного року, то багато уваги до гарантій отримання міжнародної допомоги», — сказав він на зустрічі з представниками австрійських та німецьких компаній в Україні.
Пишний нагадав, що частково реалізувався ризик ритмічності надходження зовнішнього фінансування.
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«Проте запевнення, які ми отримали від партнерів разом з успішним проходженням Україною другого перегляду програми МВФ, дають підстави розраховувати на підтримку донорської коаліції у 2024 році», — сказав він.
Водночас, як зазначив голова НБУ, «правда також і в тому, що невизначеність зростає, з нею зростають і ризики і нам потрібно зробити висновки з цієї турбулентності і врахувати в подальшій роботі».

Довідка Finance.ua:

  • раніше голова НБУ заявив, що у грудні реалізувалися ризики ритмічності надходжень допомоги України. «Ритмічність — так, можливо, підважена зараз, але ми не готові стверджувати, що підважена достатність, що підважені очікування щодо обсягів фінансової допомоги», — зазначив Пишний;
  • водночас НБУ очікує на відновлення ритмічності зовнішнього фінансування найближчим часом. Фундаментом для цього, зокрема, є успішне завершення другого перегляду програми МВФ Механізм розширеного фінансування (EFF) для України та відповідні запевнення міжнародних партнерів, що є невід'ємною частиною цієї програми;
  • нагадаємо, у грудні виникли складності схваленням пакету допомоги Україні на 60 млрд доларів у Конгресі США, а також пакету Євросоюзу на 2024−2027 роки на 50 млрд євро.
За матеріалами:
Finance.ua
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