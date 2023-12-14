Військові видатки наступного року будуть повністю профінансовані — Мінфін — Finance.ua

Військові видатки наступного року будуть повністю профінансовані — Мінфін
Наступного року планові податкові надходження від громадян та бізнесу передбачено на рівні 1,58 трлн гривень, а заплановані видатки на оборону становлять 1,69 трлн гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Військові видатки є першочерговим пріоритетом у держбюджеті-2024, які насамперед буде профінансовано в повному обсязі за рахунок внутрішніх джерел, у тому числі податкових надходжень за діючими ставками», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Різницю між податковими надходженнями та військовими видатками буде покрито за рахунок коштів від розміщення військових облігацій, дивідендів, отриманих від державних компаній, доходів від приватизації тощо.
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Зокрема, Міністерство оборони наступного року отримає 1,16 трильйона гривень, що на 36% більше порівняно з ухваленим держбюджетом на початок 2023 року. Інші оборонні структури також відчують значне зростання фінансування.
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості буде профінансовано на рівні 51,0 мільярда гривень на розвиток оборонно-промислового комплексу країни, з яких 43,3 мільярда гривень передбачено забезпечити за рахунок військового ПДФО.
Держспецзв’язку отримає 50,6 мільярда гривень, з яких 43,3 мільярда гривень за рахунок військового ПДФО буде спрямовано на закупівлю безпілотних літальних апаратів.
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