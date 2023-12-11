В Кабміні назвали суму податків, яку витратять на оборону у 2024 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Кабміні назвали суму податків, яку витратять на оборону у 2024 році

Казна та Політика
106
В Кабміні назвали суму податків, яку витратять на оборону у 2024 році
В Кабміні назвали суму податків, яку витратять на оборону у 2024 році
Українська влада у 2024 році спрямує на оборонну сферу всі податки, які надійдуть у бюджет від населення та підприємців. Очікується, що це буде сума приблизно в 1,5 трлн грн
Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів України.
Читайте також
Уряд прогнозує, що українці та бізнес наступного року принесуть в держбюджет близько 1,575 трлн грн податків. Всю суму планується спрямувати на підтримку Збройних сил України та оборону країни в цілому.
Також планується залучити на оборонну сферу кошти від розміщення військових облігацій, дивідендів від держкомпаній, прибутку НБУ, приватизації тощо. Всього на армію, оборону та безпеку у 2024 році планується витратити майже 1,7 трлн грн.
Інші видатки держави допоможуть профінансувати міжнародні партнери, впевнені в уряді.
Читайте також
Зазначається, що у 2023-му відновлення економіки прискорилось. Як результат — бізнес та населення платили більше податків в бюджет. Також влада змогла залучити міжнародну допомогу для фінансування невійськових видатків. Завдяки цьому уряд постійно збільшував оборонний бюджет цьогоріч.
«Так само й у 2024 році - кожну гривню з власних надходжень держбюджету спрямують на перемогу України», — запевнили в Кабміні.
Інфографіка: Кабмін
Інфографіка: Кабмін

Як змінювалися видатки на оборону за роки незалежності України 🔍

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.