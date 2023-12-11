В Кабміні назвали суму податків, яку витратять на оборону у 2024 році — Finance.ua

В Кабміні назвали суму податків, яку витратять на оборону у 2024 році Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

В Кабміні назвали суму податків, яку витратять на оборону у 2024 році

Українська влада у 2024 році спрямує на оборонну сферу всі податки, які надійдуть у бюджет від населення та підприємців. Очікується, що це буде сума приблизно в 1,5 трлн грн

Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів України.

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Уряд прогнозує, що українці та бізнес наступного року принесуть в держбюджет близько 1,575 трлн грн податків. Всю суму планується спрямувати на підтримку Збройних сил України та оборону країни в цілому.

Також планується залучити на оборонну сферу кошти від розміщення військових облігацій, дивідендів від держкомпаній, прибутку НБУ, приватизації тощо. Всього на армію, оборону та безпеку у 2024 році планується витратити майже 1,7 трлн грн.

Інші видатки держави допоможуть профінансувати міжнародні партнери, впевнені в уряді.

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Зазначається, що у 2023-му відновлення економіки прискорилось. Як результат — бізнес та населення платили більше податків в бюджет. Також влада змогла залучити міжнародну допомогу для фінансування невійськових видатків. Завдяки цьому уряд постійно збільшував оборонний бюджет цьогоріч.

«Так само й у 2024 році - кожну гривню з власних надходжень держбюджету спрямують на перемогу України», — запевнили в Кабміні.

Інфографіка: Кабмін

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