27 країн ЄС рекордно збільшили видатки на оборону — Finance.ua
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27 країн ЄС рекордно збільшили видатки на оборону

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У 2022 році європейські видатки на оборону збільшилися на 6% порівняно з попереднім роком і становили рекордні 240 млрд євро, що стало восьмим роком послідовного зростання.
20 із 27 держав-членів ЄС збільшили видатки на оборону, водночас шість збільшили видатки на понад 10%. Про це йдеться у щорічному звіті Європейського оборонного агентства (EDA), складеному на основі оборонних даних за 2022 рік.
У 2022 році найвище зростання оборонних видатків серед 27 країн ЄС було зафіксовано:
у Швеції (+30,1%),
Люксембурзі (+27,9%),
Литві (+27,6%),
Іспанії (+19,3%),
Бельгії (+14,8%)
та Греції (+13,3%).
Наші збройні сили мають бути готові до набагато складнішої епохи. Адаптація до цих нових реалій насамперед означає збільшення інвестицій в оборону. Рекордні 240 млрд євро підкріплюють прихильність держав-членів зміцненню європейської оборони. Однак у нас є ключові прогалини в потенціалі, і ми продовжуємо відставати від інших глобальних гравців у видатках. Ось чому йдеться не тільки про те, щоб витрачати більше на оборону, а й про те, щоб витрачати краще і разом", — заявив верховний представник ЄС із закордонних справ, політики безпеки та оборони, голова EDA Жозеп Боррель.
Рекордні 58 млрд євро було виділено в ЄС на оборонні інвестиції, переважно на закупівлі нового обладнання, які зросли на 7% порівняно з попереднім роком.
Найвищий рівень розподілу загальних оборонних видатків на інвестиції відзначено в Люксембурзі (53,5%), Угорщині (48,1%), Греції (42,6%), Фінляндії (37,4%) та Литві (34,8%).
Попри рекордні загальні оборонні видатки, суми, виділені на дослідження та нові технології в цій галузі знизилися на 200 млн євро порівняно з попереднім роком. Лише дві держави-члени відповідають узгодженому цільовому показнику оборонних видатків на дослідження в розмірі 2%.
За матеріалами:
НВ
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