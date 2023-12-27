Данілов розповів, що робитиме Україна без військової допомоги США — Finance.ua

Данілов розповів, що робитиме Україна без військової допомоги США Сьогодні 21:02 — Казна та Політика

Данілов розповів, що робитиме Україна без військової допомоги США

Секретар Ради безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов розповів, що робитиме Україна при умови зменшення військової допомоги від США.

Про це Данилов розповів « Голосу Америки ».

Він висловив упевненість у тому, що Україна отримає від США пакет військової допомоги, оскільки йдеться про «відповідальність, розуміння багатьох процесів, що відбуваються у світі».

Читайте також Перший квартал може бути складним для держбюджету без допомоги ЄС — Підласа

Зокрема, він вважає, що у січні американські законодавці повернуться до голосування по цьому питанню.

«Що стосується політичного процесу, який є на території США — це якраз і є демократією. Є норми та правила, які треба виконувати», — сказав він.

Данілова запитали, чи має Україна план «Б» на той випадок, якщо вона не отримає пакет допомоги від США. Зокрема, журналістів цікавило виробництво власної зброї — патронів, снарядів, дронів.

«Що стосується роботи нашого оборонно-промислового комплексу як державного, так і приватного, від початку війни цей комплекс почав працювати на обороноздатність нашої країни. У нас є досягнення, ми не відстаємо. Ті засоби ураження, які ми виробляємо, дивують світ», — наголосив Данилов.

Він також наголосив, що наразі триває процес створення спільних оборонних підприємств з партнерами.

«У тих чи інших країнах світу відбуваються процеси виробництва зброї спільно з нашими партнерами. І така країна не одна. Їх уже кілька, де відбувається спільне виробництво тих компонентів та речей, які необхідні на фронті для перемоги», — наголошує він.

Читайте також Голова НБУ попередив про ризики зменшення фінансової допомоги Україні

Він сказав, що йдеться за партнерів України — з різними фахівцями цих держав, зокрема конструкторами.

«У нас випробування відбувається не в умовах, наближених до бойових, а безпосередньо в бойових. І наші військові чітко та швидко дають оцінку тим чи іншим засобам ураження. І ми володіємо високоякісною експертизою у цих питаннях», — сказав Данілов.

Довідка Finance.ua:

раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що в разі припинення надходження Західної військової допомоги Україні доведеться воювати так само, як це було на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року;

посол України в США Оксана Маркарова повідомляла, що грошей на гуманітарну, фінансову, енергетичну підтримку України в американському бюджеті майже не залишилось;



за словами глави МВФ Крісталіни Георгієвої, затримки з наданням додаткового фінансування поставлять під загрозу відновлення економіки Києва;

українська влада очікує, що фінансова допомога від партнерів надійде. Але на випадок протилежного сценарію теоретично є два рішення: гірше й найгірше.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.