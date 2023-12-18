Україна перейде до плану «Б» в разі відсутності фінансової допомоги від Заходу — Устенко
Якщо фінансова допомога Україні буде припинена, Київ вдасться до плану «Б».
Про це в ефірі телемарафону заявив радник президента Олег Устенко.
«Якщо підтримки не буде у перші дні січня, це означає, що потрібно переходити до плану „Б“. План „Б“ може бути багаторівневим, але я вважаю, що на першому етапі достатньо буде звернутися до внутрішнього ринку за запозиченням капіталів», — пояснив Устенко.
За його словами, дефіцит державного бюджету наступного року попередньо сягне 40 млрд доларів. Тож для України дуже важливою є систематичність траншів допомоги від союзників.
При цьому, за прогнозами Устенка, Україна може отримати $10 мільйонів із заморожених російських активів першим траншем. Ці кошти одразу спрямують на фінансування дефіциту державного бюджету.
Водночас радник президента України висловив сподівання на надання фінансової допомоги з боку Європейського Союзу до 25 грудня.
Нагадаємо, в МЗС України впевнені, що у січні вдасться дотиснути Угорщину для затвердження 50 млрд євро фінансової допомоги від Євросоюзу. У відомстві підкреслили, що ці кошти будуть спрямовані, зокрема, на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення та модернізацію нашої держави, а також прискорення інтеграції в ЄС.
Довідка Finance.ua:
- Міністерство фінансів і Національний банк України оптимістичніше дивляться на ситуацію з поновленням бюджетного фінансування з боку США, ніж це може здатися, однак мають сценарій і на випадок, якщо таке фінансування буде й надалі припинено;
- президент України Володимир Зеленський заявляв, що в разі припинення надходження Західної військової допомоги Україні доведеться воювати так само, як це було на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.
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