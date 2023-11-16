У Мінфіні заявили про наявність плану на випадок припинення допомоги від США — Finance.ua
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У Мінфіні заявили про наявність плану на випадок припинення допомоги від США

Казна та Політика
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У Мінфіні заявили про наявність плану на випадок припинення допомоги від США
У Мінфіні заявили про наявність плану на випадок припинення допомоги від США, Фото: president.gov.ua
Міністерство фінансів і Національний банк України оптимістичніше дивляться на ситуацію з поновленням бюджетного фінансування з боку США, ніж це може здатися, однак мають сценарій і на випадок, якщо таке фінансування буде й надалі припинено.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на щорічних зборах Європейської бізнес асоціації в Києві.
«До нього (сценарію припинення фінансування США. — Ред.) ми готові, але я думаю, що до нього не готові інші стейкхолдери та суспільство України. Тому ми вважаємо, що про цей сценарій рано говорити, тому що він може бути неприємним», — зазначив глава Мінфіну.
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«На цей рік знаємо, як діяти. На наступний рік ми розуміємо, як діяти. Важливо, щоб у центрі розуміння залишалася стійка взаємодія з МВФ», — сказав, у свою чергу, голова Нацбанку Андрій Пишний.
Коментуючи свої заяви щодо непідтверджених $29 млрд зовнішнього фінансування бюджету 2024 року із запланованих $41 млрд, Марченко зазначив, що вони мають свою цільову аудиторію: партнерам слід доносити, що Україні некомфортно з такою невизначеністю, однак це в жодному разі не є звинуваченням.
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«У нас доволі делікатні відносини — цей танець ми танцюємо вже доволі довго: інколи і нас запрошують, інколи і нам доводиться запрошувати. Тому ми ясно розуміємо, що в цій історії важливо не перегнути з комунікаціями, але водночас показати, що це нас турбує», — описав ситуацію глава Мінфіну.
Він додав, що в уряді та Нацбанку відстежують ситуацію і сподіваються на мудрість американського народу та його представників. «Водночас ми вже знаємо про підтримку Адміністрації (Білого дому), вона чітко заявлена й артикульована у відповідних актах законодавства, тому в цьому плані ми більш оптимістично дивимося, ніж здавалося б у меседжах», — наголосив Марченко.
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Міністр також повідомив, що у спілкуванні з ЄС Україна заявляє про своє бажання мати більше коштів наступного року з EUR50 млрд програми Ukraine Facility, розрахованої на чотири роки.
Голова Мінфіну додав, що триває також пошук альтернативних джерел: активно відбуваються переговори з урядами Канади, Японії, Норвегії, Південної Кореї.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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