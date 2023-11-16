Голова НБУ та міністр фінансів підтримали оподаткування банківських надприбутків — Finance.ua
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Голова НБУ та міністр фінансів підтримали оподаткування банківських надприбутків

Казна та Політика
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Голова НБУ та міністр фінансів підтримали оподаткування банківських надприбутків
Голова НБУ та міністр фінансів підтримали оподаткування банківських надприбутків
Голова Нацбанку Андрій Пишний та міністр фінансів Сергій Марченко публічно підтримали додаткове оподаткування банківського сектору, який цьогоріч отримає надприбутки.
Про свою позицію Марченко та Пишний заявили під час Щорічних зборів Європейської бізнес-асоціації. За даними НБУ, чистий прибуток українських банків за три квартали 2023-го досяг 110 млрд грн.
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«З високою ймовірністю» додаткове оподаткування для банків запровадять, зазначив Пишний. І зараз іде дискусія більше про технічні деталі, а не про саму концепцію.
Такі надприбутки стали можливими через монетарні умови в України, пояснив голова НБУ. Через безпрецедентні військові витрати з бюджету утворився профіцит ліквідності.
«Враховуючи, що кредитні апетити внаслідок війни зменшились, попит був майже ніякий, банки заробили фактично на безризикових активах — ОВДП і депозитних сертифікатах», — уточнив Пишний.
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Дискусії щодо додаткового оподаткування відбуваються не лише в парламенті, а й в Мінфіні, НБУ і разом з міжнародними партнерами, додав очільник НБУ.
«Враховуючи ситуацію, що Україні справді треба шукати додаткові ресурси для фінансування бюджету, я підтримую запровадження додаткового оподаткування банківського сектору», — заявив Сергій Марченко. Щодо конкретної ставки очільник Мінфіну сказав: «Чим більше, тим краще».

Оподаткування банківських «надприбутків»: причини та можливі наслідки 🧐

За матеріалами:
Forbes.ua
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