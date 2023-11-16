Банки України отримали рекордний прибуток: рейтинг фінустанов — Finance.ua

Банки України отримали рекордний прибуток: рейтинг фінустанов Сьогодні 11:02

Банки України отримали рекордний прибуток: рейтинг фінустанов

Платоспроможні банки України за січень-вересень 2023 року отримали 109,855 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг за показником прибутковості очолює державний ПриватБанк — він заробив 43,373 млрд гривень.

Про це свідчать дані Національного банку України.

За даними НБУ, на другому місці ще один державний банк — Ощадбанк (14,176 млрд гривень).

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк — 6,136 млрд гривень та Укрсиббанк — 5,681 млрд гривень та приватний ПУМБ — 5,664 млрд гривень.

За даними НБУ, 58 із 64 банків отримали прибуток на суму 110,0 млрд гривень, а шість банків показали збитки на -155 млн гривень. Найбільший збиток показав Правекс-Банк — 56 млн гривень.

Нагадаємо, 15 листопада суд визнав правомірність націоналізації ПриватБанку. Так, через 6 років, суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам, на докапіталізацію якого держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Довідка Finance.ua:

у серпні голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев вніс законопроєкт щодо додаткового податку на банки;

Міністерство фінансів ініціювало зміни в ухвалений у першому читанні законопроєкт про оподатування надприбутків банків для додаткових надходжень до державного бюджету наступного року;



у держбюджеті на 2024 рік уже врахували 9,9 млрд гривень від збільшення ставки податку для банків. Рада планує ухвалити закон про збільшення ставки податку на прибуток банків з 18 до 36%. Подвійний податок сплачуватимуть у 2024−2025 роках.



Чому виникла така ідея, до чого вона може призвести і як відреагували банки? Finance.ua розбирався.

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