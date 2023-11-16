Банки України отримали рекордний прибуток: рейтинг фінустанов — Finance.ua

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Банки України отримали рекордний прибуток: рейтинг фінустанов

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Банки України отримали рекордний прибуток: рейтинг фінустанов
Банки України отримали рекордний прибуток: рейтинг фінустанов
Платоспроможні банки України за січень-вересень 2023 року отримали 109,855 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг за показником прибутковості очолює державний ПриватБанк — він заробив 43,373 млрд гривень.
Про це свідчать дані Національного банку України.
За даними НБУ, на другому місці ще один державний банк — Ощадбанк (14,176 млрд гривень).
Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк — 6,136 млрд гривень та Укрсиббанк — 5,681 млрд гривень та приватний ПУМБ — 5,664 млрд гривень.
Банки України отримали рекордний прибуток: рейтинг фінустанов
За даними НБУ, 58 із 64 банків отримали прибуток на суму 110,0 млрд гривень, а шість банків показали збитки на -155 млн гривень. Найбільший збиток показав Правекс-Банк — 56 млн гривень.
Нагадаємо, 15 листопада суд визнав правомірність націоналізації ПриватБанку. Так, через 6 років, суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам, на докапіталізацію якого держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Довідка Finance.ua:

  • у серпні голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев вніс законопроєкт щодо додаткового податку на банки;
  • Міністерство фінансів ініціювало зміни в ухвалений у першому читанні законопроєкт про оподатування надприбутків банків для додаткових надходжень до державного бюджету наступного року;
  • у держбюджеті на 2024 рік уже врахували 9,9 млрд гривень від збільшення ставки податку для банків. Рада планує ухвалити закон про збільшення ставки податку на прибуток банків з 18 до 36%. Подвійний податок сплачуватимуть у 2024−2025 роках.
Чому виникла така ідея, до чого вона може призвести і як відреагували банки? Finance.ua розбирався.

Оподаткування банківських «надприбутків»: причини та можливі наслідки

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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