В Нацбанку пояснили, завдяки чому вдалось уникнути «друку коштів» в 2023 році — Finance.ua

В Нацбанку пояснили, завдяки чому вдалось уникнути «друку коштів» в 2023 році Сьогодні 15:02 — Казна та Політика

В Нацбанку пояснили, завдяки чому вдалось уникнути «друку коштів» в 2023 році

У 2023 році Національному банку вдалося відмовитися від емісійного фінансування державного бюджету. Відмова від емісії гривні для покриття дефіциту бюджету стала одним із першочергових завдань після призначення на посаду очільника НБУ Андрія Пишного через вісім місяців після початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це розповів голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв'ю національному медіа Канади The Globe and Mail.

«Уникнути „друку коштів“ вдалося завдяки неймовірній консолідації міжнародної допомоги та активізації внутрішнього боргового ринку», — розповів Пишний.

Читайте також Емісії не буде. В НБУ не вмикатимуть друкарський верстат заради виплат військовим по 30 тисяч

З цією метою Нацбанк спільно з Міністерством фінансів вели інтенсивну роботу з переговорів щодо фінансової допомоги для покриття бюджетного дефіциту, який за прогнозами у 2023-му зросте до безпрецедентних 29% ВВП, адже уряд покриває витрати війни.

За його словами, у 2023 році свою підтримку надали Міжнародний валютний фонд, країни Великої сімки, зокрема США, та інші міжнародні донори. Загалом у 2023 році Україна має отримати близько 45 мільярдів доларів кредитів і грантів.

Торік уряд залучив близько 12 млрд доларів від грошової емісії та ще 2,6 млрд доларів, забравши прибуток Нацбанку за 2021−22 роки. За оцінками Великої сімки, минулого року в Україну було спрямовано 32,7 млрд дол. США.

Читайте також У Мінфіні пояснили, як вдалося відмовитися від емісії гривні цього року

«Важливо, щоб наші партнери залишилися з нами й наступного року. Міжнародна фінансова підтримка залишається для нас критично важливою і буде такою ще певний час», — підкреслив Голова НБУ.

«Цього року ми змушені були докласти всіх зусиль, щоб уникнути емісійного фінансування», — сказав пан Пишний.

Проте влада уже занепокоєна тим, що період легкого доступу до міжнародного фінансування може залишитись у минулому. Тоді як Україна ще довго потребуватиме величезного фінансування, навіть за умови завершення війни у 2024 році.

Ще навесні МВФ спрогнозував, що у 2023−26 році дефіцит зовнішнього фінансування України становитиме від 123,5 до 148,7 млрд доларів. У Мінфіні вже попередили, що донори поволі втомлюються з наближенням третього року війни, а Сполучені Штати переключаються на підтримку Ізраїлю у війні.

До, речі, Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події. Отримуйте щопонеділка найважливіші оновлення за тиждень у світі валют, ексклюзивні фінансові поради та прогнози по курсах на прийдешній тиждень безпосередньо на вашу поштову скриньку!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.